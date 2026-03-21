Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τα ημιτελικά της Α1 Γυναικών, με τα μέτρα ασφαλείας στο ΣΕΦ να είναι δρακόντεια ενόψει του τζάμπολ της αναμέτρησης.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται μεταξύ τους με φόντο τους τελικούς της Α1 Γυναικών, με το δεύτερο παιχνίδι της σειράς να διεξάγεται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Μετά τα όσα συνέβησαν στο πρώτο ματς και την επίθεση στο πούλμαν του Ολυμπιακού, το ματς στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ θυμίζει... φρούριο, με ισχυρή αστυνομική δύναμη να είναι, τόσο εντός του κλειστού, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο, ενώ το παιχνίδι θα διεξαχθεί και με παρουσία εισαγγελέα.

Το τζάμπολ του αγώνα είναι προγραμματισμένο για τις 17:00, με τον Παναθηναϊκό να είναι μπροστά με 3-0, καθώς κουβαλά και το 2-0 από την κανονική διάρκεια.