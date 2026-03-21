Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο ΣΕΦ
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται μεταξύ τους με φόντο τους τελικούς της Α1 Γυναικών, με το δεύτερο παιχνίδι της σειράς να διεξάγεται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.
Μετά τα όσα συνέβησαν στο πρώτο ματς και την επίθεση στο πούλμαν του Ολυμπιακού, το ματς στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ θυμίζει... φρούριο, με ισχυρή αστυνομική δύναμη να είναι, τόσο εντός του κλειστού, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο, ενώ το παιχνίδι θα διεξαχθεί και με παρουσία εισαγγελέα.
Το τζάμπολ του αγώνα είναι προγραμματισμένο για τις 17:00, με τον Παναθηναϊκό να είναι μπροστά με 3-0, καθώς κουβαλά και το 2-0 από την κανονική διάρκεια.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.