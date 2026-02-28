Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Αυτές είναι οι κορυφαίες στιγμές της καριέρας του με τα «πράσινα».

Αποφασίστηκε η λήξη της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν μετά από ενάμιση χρόνο κοινής πορείας με τον Τούρκο σέντερ να αναζητά αλλού το μέλλον του.

Ακόμη κι αν δεν κατάφερε να ξεχωρίσει στην ομάδα του Εργκίν Άταμαν, η αποχώρησή του από τους «πράσινους» αφήνει μερικές εμφανίσεις που έχουν ξεχωρίσει. Φέτος, η κορυφαία του εμφάνιση ήρθε κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telekom Center, στην 7η αγωνιστική της EuroLeague. Σε 22:08 λεπτά συμμετοχής, ο Τούρκος σέντερ σημείωσε 16 πόντους και μάζεψε 13 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 8 ήταν επιθετικά, φτάνοντας τους 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, οδηγώντας τον Παναθηναϊκό στη νίκη.

Ωστόσο, από την 20η αγωνιστική κι έπειτα, ο ρόλος του περιορίστηκε αισθητά. Οι συμμετοχές του έγιναν μονοψήφιες και συχνά χωρίς πόντο, με τελευταίο δείγμα το ματς κόντρα στην Παρτίζαν στο Βελιγράδι, όπου έμεινε στο παρκέ μόλις 2:25 λεπτά, με το απόλυτο «0» στη στατιστική του.

Πέρυσι πάντως είχε μεγαλύτερη ποικιλία στα ματς που ξεχώρισε. Συγκεκριμένα, στην 11η αγωνιστική, κόντρα στη Ζάλγκιρις στη Λιθουανία, μέτρησε 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Το κορυφαίο του ματς ήρθε στην 19η αγωνιστική κόντρα στη Βίρτους εντός έδρας, όπου σε 27:56 λεπτά συμμετοχής σημείωσε 27 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ανακάμπτοντας μετά από μια σειρά μέτριων εμφανίσεων.

Στα playoffs, ο Γιούρτσεβεν ξεχώρισε στο Game 1 απέναντι στην Αναντολού Εφές στο ΟΑΚΑ, πίσω μόνο από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ σε 23:36 λεπτά, συνεισφέροντας καθοριστικά στη νίκη της ομάδας του. Την ίδια στιγμή, στον μικρό τελικό του Final Four στο Άμπου Ντάμπι, ήταν ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ολυμπιακό, με 23 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 30 λεπτά, παρά την ήττα των πράσινων.