Παναθηναϊκός: Παρελθόν και επίσημα ο Γιούρτσεβεν
Είχε αποφασιστεί η λήξη της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν μετά από ενάμιση χρόνο κοινής πορείας και απέμενε μόνο το τυπικό της υπόθεσης.
Και ήρθε η πράσινη ΚΑΕ για να κάνει επίσημο το... διαζύγιο των δύο πλευρών. Το τριφύλλι αποφάσισε να ενεργοποιήσει το opt-out του συμβολαίου του έως τα τέλη Φεβρουαρίου με αποτέλεσμα να μείνει ελεύθερος στην αγορά. Να σημειωθεί πως το παράθυρο των μεταγραφών στη EuroLeague έχει κλείσει και ο Γιούρτσεβεν δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί αυτή τη σεζόν σε ομάδα της διοργάνωσης.
Στην καριέρα του στον Παναθηναϊκό, φόρεσε τη φανέλα της ομάδας σε 40 ματς στη EuroLeague, μετρώντας 9.5 πόντους και 4.8 ριμπάουντ στα 17.3 λεπτά που πατούσε παρκέ.
Thank you Omer Yurtseven! Wishing you all the best on your next chapter!#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/NXf54TP2Ou— Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 28, 2026
