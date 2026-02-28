Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ζάλγκιρις για τη EuroLeague αναμένεται να αλλάξει ώρα για να εξυπηρετήσει του φιλάθλους των «πράσινων» που θα παρακολουθήσουν το ματς με την Μπέτις.

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, όπως φαίνεται, δεν θα μείνουν παραπονεμένοι την Πέμπτη (12/03) καθώς το τζάμπολ της αναμέτρησης με τη Ζαλγκίρις αναμένεται να αλλάξει ώρα για να εξυπηρετήσει όσους θέλουν να παρακολουθήσουν και τον αγώνα ποδοσφαίρου.

Συγκεκριμένα, το τριφύλλι κοντράρεται με την Μπέτις για τη φάση των «16» του Europa League (αν διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ) στις 19:45, συμπίπτοντας έτσι με το παιχνίδι της EuroLeague στο Telekom Center που είναι προγραμματισμένο για τις 21:15.

Την προηγούμενη εβδομάδα οι «πράσινοι» αγωνίζονταν στις 19:45 στην Τσεχία απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, ενώ στις 21:15 ήταν προγραμματισμένο το τζάμπολ της αναμέτρησης με την Παρί στο ΟΑΚΑ, το οποίο τελικά μετατέθηκε για τις 21:45 ώστε να περιοριστεί η χρονική σύμπτωση.

Το σκηνικό αναμένεται να επαναληφθεί για να μην προκύψει πρόβλημα με την ομάδα του Εργκίν Άταμαν να υποδέχεται τους Λιθουανούς στις 22:00 στις 12 Μαρτίου.