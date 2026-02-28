Η Μπάγερν αναζητά τον προπονητή της επόμενης σεζόν, με τον Όντεντ Κάτας να αποτελεί την πρώτη επιλογή σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα.

Η Μπάγερν έχει ήδη στρέψει το βλέμμα της στην επόμενη σεζόν, καθώς θεωρείται δεδομένο ότι ο Σβέτισλαβ Πέσιτς θα παραμείνει στον πάγκο μόνο έως το φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ο πολύπειρος Σέρβος τεχνικός ανέλαβε μετά την αποχώρηση του Γκόρντον Χέρμπερτ και οι Βαυαροί «τρέχουν» από τώρα τον σχεδιασμό για τον διάδοχό του.

Το όνομα που είχε ακουστεί πιο έντονα το προηγούμενο διάστημα ήταν εκείνο του Ίμπον Ναβάρο, ωστόσο η περίπτωσή του μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς όποιος θελήσει να τον αποκτήσει θα πρέπει να καταβάλει ρήτρα αποδέσμευσης που φτάνει τουλάχιστον τις 300.000 ευρώ.

Στο προσκήνιο, όμως, έχει προκύψει και νέο όνομα. Συγκεκριμένα, αυτό του Οντέτ Κάτας. Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, η Μπάγερν εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, προσφέροντάς του πολυετές συμβόλαιο. Δεν είναι μάλιστα η πρώτη φορά που οι Βαυαροί κινούνται για τον Ισραηλινό τεχνικό.

Η «ομάδα του λαού» επιθυμεί όμως εδώ και καιρό να επεκτείνει τη συνεργασία της με τον Κάτας και μένει να φανεί αν θα καταφέρει να τον κρατήσει στο Τελ Αβίβ.