Το Ιράν του Σωτήρη Μανωλόπουλου ψάχνει τρόπο επιστροφής από το Λίβανο λόγω της εμπόλεμης κατάστασης με το Ισραήλ. Σκέψη για αναβολή της αναμέτρησης με τη Συρία.

Παγκόσμια ανησυχία προκλήθηκε μετά την επίθεση του Ισραήλ σε συνεργασία με τις ΗΠΑ κατά του Ιράν, με συνέπειες που φτάνουν και στον χώρο του αθλητισμού για ακόμη μία φορά.

Μετά την... αναμπουμπούλα που επικρατεί στο Ισραήλ με την αποχώρηση των παικτών, την διακοπή του εγχώριου πρωταθλήμαος και εν αναμονή των εξελίξεων σε σχέση με τη διεξαγωγή των ευρωπαϊκών αγώνων, στο προσκήνιο βρίσκεται και η εθνική ομάδα του Ιράν που αντιμετωπίζει τα δικά της προβλήματα εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Σωτήρη Μανωλόπουλου αντιμετώπιζε την Ιορδανία στο Λίβανο (ηττήθηκε με 60-73) και πλέον παίκτες και σταφ αναζητούν τρόπο επιστροφής στη χώρα, καθώς τα αεροδρόμια έχουν κλείσει εξαιτίας της σύρραξης. Ο ίδιος ο Έλληνας προπονητής θα επιστέψει στην Ελλάδα μόλις βρεθεί λύση.

Μάλιστα, η αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη ανάμεσα στο Ιράν και στη Συρία τη Δευτέρα 2 Μαρτίου οδεύει προς ματαίωση λόγω των εξελίξεων.