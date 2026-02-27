Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έκανε μεγάλη εμφάνιση απέναντι στον Ολυμπιακό και κατέκτησε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της 29ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έλαμψε απέναντι στον Ολυμπιακό, κάνοντας μεγάλη ζημιά στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Συγκεκριμένα, ο Σιλβέν Φρανσίσκο σκόραρε 23 πόντους, μάζεψε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 7 ασίστ, συγκεντρώνοντας 36 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, νούμερο που ξεπέρασε κάθε άλλον παίκτη στην 29η αγωνιστική.

Έτσι, ο άλλοτε γκαρντ του Περιστερίου κατέκτησε το βραβείο του MVP, κρατώντας το για δεύτερη σερί αγωνιστική σε χέρια παίκτη της Ζάλγκιρις.

Συγκεκριμένα, ο Μόουζες Ράιτ παρέδωσε τη σκυτάλη στον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος έλαμψε στη νίκη της ομάδας του επί του Ολυμπιακού, ήταν κομβικός στην παράταση και κατέκτησε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της αγωνιστικής.