Euroleague: O Φρανσίσκο MVP της αγωνιστικής
Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έλαμψε απέναντι στον Ολυμπιακό, κάνοντας μεγάλη ζημιά στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Συγκεκριμένα, ο Σιλβέν Φρανσίσκο σκόραρε 23 πόντους, μάζεψε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 7 ασίστ, συγκεντρώνοντας 36 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, νούμερο που ξεπέρασε κάθε άλλον παίκτη στην 29η αγωνιστική.
Έτσι, ο άλλοτε γκαρντ του Περιστερίου κατέκτησε το βραβείο του MVP, κρατώντας το για δεύτερη σερί αγωνιστική σε χέρια παίκτη της Ζάλγκιρις.
Συγκεκριμένα, ο Μόουζες Ράιτ παρέδωσε τη σκυτάλη στον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος έλαμψε στη νίκη της ομάδας του επί του Ολυμπιακού, ήταν κομβικός στην παράταση και κατέκτησε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της αγωνιστικής.
What a performance in the #RivalrySeries 🤯@S_CISCO_2 came up clutch in double OT, he’s the MVP of Round 29 🧊
MVP of the Round I #EveryGameMatters pic.twitter.com/WNvrm2wdEJ— EuroLeague (@EuroLeague) February 27, 2026
