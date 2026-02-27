Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα υποδεχθεί τις Φενέρ και Έφες στην Σερβία, ενώ η Χάποελ θα παίξει το ματς με την ομάδα του Γιασικεβίτσιους στην Σόφια, όπως ανακοίνωσε η EuroLeague.

Η EuroLeague ανακοίνωσε πως τα εντός έδρας παιχνίδια των Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ απέναντι στις ομάδες από την Τουρκία θα διεξαχθούν στην Σερβία και την Βουλγαρία.

Συγκεκριμένα η Χάποελ θα παίξει στην Σόφια και την ARENA 8888, ενώ η Μακάμπι θα παίξει στο Aleksandar Nikolic Hall.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague:

Ο αγώνας της 33ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου ανάμεσα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη Φενέρμπαχτσε θα διεξαχθεί στο Aleksandar Nikolic Hall στο Βελιγράδι. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου.

Ο αγώνας της 35ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου ανάμεσα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και την Αναντολού Εφές θα διεξαχθεί επίσης στο Aleksandar Nikolic Hall στο Βελιγράδι. Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Απριλίου αντί για την Τετάρτη 1 Απριλίου, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Ο αγώνας της 36ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου ανάμεσα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Φενέρμπαχτσε θα διεξαχθεί στην ARENA 8888 στη Σόφια. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Απριλίου.

Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις των τοπικών αρχών.