EuroLeague: Σε Βελιγράδι και Βουλγαρία τα εντός έδρας ματς των Μακάμπι και Χάποελ με τις τουρκικές ομάδες
Η EuroLeague ανακοίνωσε πως τα εντός έδρας παιχνίδια των Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ απέναντι στις ομάδες από την Τουρκία θα διεξαχθούν στην Σερβία και την Βουλγαρία.
Συγκεκριμένα η Χάποελ θα παίξει στην Σόφια και την ARENA 8888, ενώ η Μακάμπι θα παίξει στο Aleksandar Nikolic Hall.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague:
Ο αγώνας της 33ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου ανάμεσα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη Φενέρμπαχτσε θα διεξαχθεί στο Aleksandar Nikolic Hall στο Βελιγράδι. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου.
Ο αγώνας της 35ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου ανάμεσα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και την Αναντολού Εφές θα διεξαχθεί επίσης στο Aleksandar Nikolic Hall στο Βελιγράδι. Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Απριλίου αντί για την Τετάρτη 1 Απριλίου, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.
Ο αγώνας της 36ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου ανάμεσα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Φενέρμπαχτσε θα διεξαχθεί στην ARENA 8888 στη Σόφια. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Απριλίου.
Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις των τοπικών αρχών.
