Hoopfellas: «Ήταν σοκαριστικό - Δεν είναι ότι μπήκε και τα έβαλε η Παρί, αυτά είναι να τα λέμε στα παιδάκια»

O Hoopfellas χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τα όσα είδαμε από τον Παναθηναϊκό.

Ο Hoopfellas σχολίασε την εικόνα του Παναθηναϊκού απέναντι στην Παρί και την κακή άμυνα της ομάδας του Άταμαν, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα για τα όσα είδαμε.

Μεταξύ άλλων ο Hoopfellas τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός έχει τακτικό πρόβλημα, ενώ για το ματς με την Παρί συγκεκριμένα δήλωσε πως ο Παναθηναϊκός απέτυχε παταγωδώς.

«Ο Παναθηναϊκός δεν έχει βρει ακόμη το μπάσκετ ισορροπίας του. Έχει προδιαγραφές να παίξει πολύ καλό μπάσκετ και όντως να είναι φαβορί, αλλά απέχει πολύ από αυτό, διότι υστερεί σε συναρμολόγηση. Το θέαμα σήμερα είναι κοκαριστικό. Όταν τρως 60 πόντους στο ημίχρονο είναι τακτική. Δεν είναι ότι μπήκε και τα έβαλε ο αντίπαλος. Αυτό είναι να τα λέμε στα παιδιάκια μας τώρα. Ναι θα τα βάλει, αν μπει και βάλει 5-7 στη σειρά μπορεί να φτάσει και 12. Όμως οι 60 πόντοι στο ημίχρονο είναι τακτική. Εξηγείται το πώς δέχεσαι τόσους πολλούς πόντους. Έχει τακτικό πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Είτε το θέλουμε, είτε όχι. Όλοι οι μεγάλοι προπονητές έχουν και κακές σεζόν. Και ο Ζέλικο έχει κακή σεζόν και ο κόουτς Άταμαν. Από εδώ και πέρα ο πιο καθοριστικός performerer θα είναι ο Άταμαν. Με την Παρί απέτυχε παταγωδώς πάντως», είπε ο Hoopfellas.