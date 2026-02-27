Ταμπελίνι: «Πιστεύω πως αξίζαμε τη νίκη»

Ευχαριστημένος από τη νίκη της Παρί επί του Παναθηναϊκού ήταν ο Φρανσέσκο Ταμπελίνι, όπως δήλωσε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Η Παρί επικράτησε του Παναθηναϊκού με 99-104 στο «Telekom Center Athens», με τον Φρανσέσκο Ταμπελίνι να είναι ευχαριστημένος για τη νίκη της ομάδας του, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα στις δηλώσεις του στη flash interview ο Ιταλός τεχνικός αναφέρθηκε στην καλή κατάσταση που βρίσκονται οι Γάλλοι και πως άξιζαν το παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Φρανσέσκο Ταμπελίνι:

«Είμαστε σε καλή κατάσταση, είμαι πολύ χαρούμενος για τους παίκτες μου. Άξιζαν μια επιβράβευση για την σκληρή δουλειά τους στην προπόνηση. Πιστεύω πως αξίζαμε τη νίκη και ήταν μια όμορφη νίκη.

Ήταν σημαντικό να μείνουμε στην ταυτότητά μας. Οι οπαδοί ήταν επιθετικοί, όμως εμείς ανταποκριθήκαμε και επιβάλαμε το δικό μας στυλ. Κάποιες φορές είμαστε πολύ καλοί στο μπάσκετ μας και κάποιες όχι. Σήμερα ήμασταν καλοί».