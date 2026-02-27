Σερέλης: «Έπρεπε να παίξουμε καλύτερα από την αρχή»
Ο Έργκιν Άταμαν αποβλήθηκε, με τον Χρήστο Σερέλη να παίρνει τη θέση του στο flash interview της EuroLeague, με τον Έλληνα κόουτς να στέκεται στο γεγονός πως ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός στα πρώτα 37 λεπτά απέναντι στην Παρί.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Χρήστος Σερέλης:
«Αμυντικά δεν κάναμε καλό ματς για 37 λεπτά. Παίξαμε επιθετικά στα τελευταία τρία λεπτά, πιέσαμε τα γκαρντ τους και βάλαμε μεγάλα σουτ. Αλλά δεν παίξαμε καλά. Είχαμε τη στιγμή μας στο τέλος, αλλά έπρεπε να παίξουμε καλύτερα από την αρχή. Πρέπει να δρούμε αρχικά και να παίζουμε πιο καλά στην άμυνα».
