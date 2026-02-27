Ο Έργκιν Άταμαν, 2.6 δεύτερα πριν το τέλος, αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή, καθώς έφτασε μέχρι το κέντρο του γηπέδου για να διαμαρτυρηθεί για φάουλ στον Χέιζ Ντέιβις!

Η πρώτη τεχνική ποινή δόθηκε στον Έργκιν Άταμαν στο πρώτο ημίχρονο, επίσης για διαμαρτυρία προς τους διαιτητές.