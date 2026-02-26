Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο T-Center και πριν από το τζάμπολ του αγώνα κόντρα στην Παρί χαιρέτησε όλους τους παίκτες, ενώ είχε θερμό εναγκαλισμό με τον Κώστα Σλούκα.

Το παρών στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων έδωσε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για πρώτη φορά μετά την περσινή του παρουσία στα playoffs με αντίπαλο την Αναντολού Εφές.

Μάλιστα πριν πάρει θέση στην σουίτα του προκειμένου να παρακολουθήσει την αναμέτρηση με την Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague βρέθηκε στο Glass Floor και χαιρέτησε έναν προς έναν τους παίκτες της ομάδας και το προπονητικό τιμ.

Μάλιστα είχε θερμό εναγκαλισμό με τον Κώστα Σλούκα, με τον οποίο τα είπαν για λίγα δευτερόλεπτα.

