Γιαννακόπουλος: Θερμή αγκαλιά με Σλούκα
Το παρών στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων έδωσε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για πρώτη φορά μετά την περσινή του παρουσία στα playoffs με αντίπαλο την Αναντολού Εφές.
Μάλιστα πριν πάρει θέση στην σουίτα του προκειμένου να παρακολουθήσει την αναμέτρηση με την Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague βρέθηκε στο Glass Floor και χαιρέτησε έναν προς έναν τους παίκτες της ομάδας και το προπονητικό τιμ.
Μάλιστα είχε θερμό εναγκαλισμό με τον Κώστα Σλούκα, με τον οποίο τα είπαν για λίγα δευτερόλεπτα.
Δείτε το σχετικό βίντεο
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε θερμό εναγκαλισμό με τον Κώστα Σλούκα πριν από το τζάμπολ του αγώνα με την Παρί #paobc pic.twitter.com/666LjzjZ7k— George Kouvaris (@gkouvaris) February 26, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.