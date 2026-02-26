Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος όχι μόνο έδωσε το παρών στο Τelekom Center Athens, αλλά μπήκε στο glass floor για να χαιρετήσει έναν-έναν τους παίκτες και το σταφ, ενώ αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις υποχρεώσεις του μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας υποδεχόμενος την Παρί στο Telekom Center (26/02, 21:45) για την 26η αγωνιστική της EuroLeague.

Το γήπεδο αναμένεται κατάμεστο, καθώς έχει ανακοινωθεί sold out, ενώ όλοι αναμένουν το ντεμπούτο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με τα «πράσινα» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποφάσισε να δώσει το «παρών» για να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια της ομάδας του. Βέβαια, δεν έμεινε μόνο σε αυτό, καθώς πέρασε στο Glass Floor και χαιρέτησε έναν-έναν όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού μαζί και με όλο το σταφ. Ο κόσμος τον αποθέωσε με συνθήματα, ενώ και ο ίδιος είχε ένα τετ α τετ με τον αρχηγό της ομάδας, Κώστα Σλούκα.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ τελευταία φορά που είχε βρεθεί στο γήπεδο για να παρακολουθήσει αγώνα EuroLeague της ομάδας του ήταν στο Game 5 των περσινών play offs απέναντι στην Αναντολού Εφές.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta από την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου