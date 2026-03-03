Gazz Floor LIVE by Novibet: Το ντέρμπι του ΣΕΦ, ο πόλεμος, ο Τρινκιέρι και το show του Τολιόπουλου

Η εκπομπή του Gazz Floor by Novibet επιστρέφει με τη μάχη Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, το πώς επηρεάζει ο πόλεμος τη Euroleague, ο Τρινκιέρι και το show Τολιόπουλου.

Το σημερινό Gazz Floor by Novibet έρχεται στις 16.15 με τον Ιωάννη Παπαπέτρου, Αντώνη Καλκαβούρα, Νίκο Παπαδογιάννη και Ευτυχία Οικονομίδου να σχολιάζουν το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός την ερχόμενη Παρασκευή στο ΣΕΦ.

Φυσικά, δεν θα λείπει ρεπορτάζ για το πώς επηρεάζει τη Euroleague και το πρόγραμμα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο ερχομός του Τρινκιέρι στον ΠΑΟΚ και το show του Βασίλη Τολιόπουλου.

Η σημερινή εκπομπή του Gazz Floor: