Ο Σέιν Λάρκιν δεν υπολογίζεται για τον αγώνα της Αναντολού Εφές με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.

Η Αναντολού Εφές ταξίοδεψε στο Βελιγράδι για την αγώνα της 29ης αγωνιστικής της Euroleague με τον Ερυθρό Αστέρα με τον Σέιν Λάρκιν στην αποστολή. Ωστόσο, όπως ενημέρωσαν λίγες ώρες πριν το τζάμπολ με τη σερβική ομάδα οι Τούρκοι ο έμπειρος γκαρντ εξακολουθεί να υποφέρει από τον τραυματισμό του στη βουβωνική χώρα. Στην Αναντολού Εφές περίμεναν πολύ καιρό την επιστροφή του Αμερικανού άσου, ο οποίος βρίσκεται κανονικά στο Βελιγράδι με την υπόλοιπη ομάδα.

Από τη στιγμή που αισθάνθηκε ξανά ενοχλήσεις προτιμήθηκε από τον Πάμπλο Λάσο να μην χρησιμοποιηθεί, ώστε να μην επιδεινωθεί η κατάσταση του. Η εξέλιξη αυτή διευκολύνει τα πλάνα του Ερυθρού Αστέρα και προσδίδει έναν μεγάλο «πονοκέφαλο» στην Αναντολού Εφές, που καλείται να βρει τις λύσεις επιθετικά από άλλους παίκτες.

Ο Ισπανός τεχνικός της Εφές εκτός του Σέιν Λάρκιν δεν υπολογίζει ακόμη τους τραυματίες Ρόλαντς Σμιτς και Γιώργο Παπαγιάννη. Η τουρκική ομάδα αγωνίζεται χωρίς τον πιο έμπειρο παίκτη της από τα μέσα του περασμένου Νοεμβρίου, όταν ο Λάρκιν υπέστη τον τραυματισμό στη βουβωνική χώρα.

Η Αναντολού Εφές δυσκολεύτηκε κατά την απουσία του, χάνοντας πολλά παιχνίδια τόσο στο τουρκικό πρωτάθλημα όσο και στην Euroleague. Επέστρεψε στους αγώνες του Κυπέλλου και υπήρχαν θετικά δείγματα για τον βαθμό ετοιμότητας του από ‘δω και πέρα. Παρ’ ολ’ αυτά, οι τελευταίες ενοχλήσεις που αισθάνθηκε ξανά στη βουβωνική χώρα τον άφησαν εκτός με τον Πάμπλο Λάσο να περιμένει εκ νέου, ώστε να μάθει πότε θα τον έχει ξανά διαθέσιμο.

