Κούβαρης για Λεσόρ: «Πότε μπαίνει σε ομαδικές προπονήσεις»
Ο Γιώργος Κούβαρης μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για τον Ματίας Λεσόρ και τόνισε πως η επιστροφή του μπαίνει στην τελική ευθεία.
Όπως ξεκαθάρισε ο ρεπόρτερ Παναθηναϊκού του Gazzetta, οι Πράσινοι δεν πρόκειται να αποκτήσουν άλλον ψηλό. Παράλληλα, ο Γιώργος Κούβαρης ανέφερε πως ο Λεσόρ προπονείται σε υψηλούς ρυθμούς ατομικά, ενώ μέχρι και το τέλος της εβδομάδας θα μπορούσε να έχει μπει στο ομαδικό πρόγραμμα.
Παράλληλα, ο Γιώργος Κούβαρης ανέφερε πως πιθανότερο ντεμπούτο του Λεσόρ είναι το ματς στις 15 Μαρτίου απέναντι στην ΑΕΚ.
Δείτε ΕπίσηςΗ απίθανη ατάκα του Παπαπέτρου για τον «άνιωθο» Ρογκαβόπουλο: «Όχι να βάλω 10 τρίποντα, ούτε που έχω σουτάρει 10 τρίποντα σε ένα ματς»
Το σχόλιο του Γιώργου Κούβαρη για τον Ματίας Λεσόρ:
«Είχαμε πει πως θα εξαρτηθεί από την πορεία του Ματίας Λεσόρ το αν θα αποκτηθεί άλλο πεντάρι από τον Παναθηναϊκό. Η απόφαση έχει ήδη παρθεί, δεν θα αποκτηθεί άλλο πεντάρι. Θα περιμένει ο Παναθηναϊκός τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος εδώ και 10 περίπου μέρες προπονείται ατομικά και μάλιστα σε υψηλούς ρυθμούς. Δεν αποκλείω το να μπει στις ομάδικές προπονήσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδα. Αν έπρεπε να κυκλώσω μια ημερομηνία θα ήταν η 15η Μαρτίου που ο Παναθηναϊκός παίζει στην ΑΕΚ».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.