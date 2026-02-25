Κούβαρης για Λεσόρ: «Πότε μπαίνει σε ομαδικές προπονήσεις»

Ο Γιώργος Κούβαρης παρέθεσε στο Gazz Floor by Novibet το ρεπορτάζ σχετικά με την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στη δράση.

Ο Γιώργος Κούβαρης μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για τον Ματίας Λεσόρ και τόνισε πως η επιστροφή του μπαίνει στην τελική ευθεία.

Όπως ξεκαθάρισε ο ρεπόρτερ Παναθηναϊκού του Gazzetta, οι Πράσινοι δεν πρόκειται να αποκτήσουν άλλον ψηλό. Παράλληλα, ο Γιώργος Κούβαρης ανέφερε πως ο Λεσόρ προπονείται σε υψηλούς ρυθμούς ατομικά, ενώ μέχρι και το τέλος της εβδομάδας θα μπορούσε να έχει μπει στο ομαδικό πρόγραμμα.

Παράλληλα, ο Γιώργος Κούβαρης ανέφερε πως πιθανότερο ντεμπούτο του Λεσόρ είναι το ματς στις 15 Μαρτίου απέναντι στην ΑΕΚ.

Το σχόλιο του Γιώργου Κούβαρη για τον Ματίας Λεσόρ:

«Είχαμε πει πως θα εξαρτηθεί από την πορεία του Ματίας Λεσόρ το αν θα αποκτηθεί άλλο πεντάρι από τον Παναθηναϊκό. Η απόφαση έχει ήδη παρθεί, δεν θα αποκτηθεί άλλο πεντάρι. Θα περιμένει ο Παναθηναϊκός τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος εδώ και 10 περίπου μέρες προπονείται ατομικά και μάλιστα σε υψηλούς ρυθμούς. Δεν αποκλείω το να μπει στις ομάδικές προπονήσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδα. Αν έπρεπε να κυκλώσω μια ημερομηνία θα ήταν η 15η Μαρτίου που ο Παναθηναϊκός παίζει στην ΑΕΚ».