Η απίθανη ατάκα του Παπαπέτρου για τον «άνιωθο» Ρογκαβόπουλο: «Όχι να βάλω 10 τρίποντα, ούτε που έχω σουτάρει 10 τρίποντα σε ένα ματς»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε στο Gazz Floor by Novibet και αποθέωσε τον... άνιωθο Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Η εντυπωσική εμφάνιση του Νίκου Ρογκαβόπουλου στον τελικό Κυπέλλου κόντρα στον Ολυμπιακό έγινε αντικείμενο συζήτησης στο Gazz Floor by Novibet. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου έβγαλε το... καπέλο στον παίκτη του Παναθηναϊκού, χαρακτηρίζοντας τον ως τον «πιο άνιωθο Έλληνας παίκτη».

«Δεν αποτελεί έκπληξη αυτό που κάνει ο Ρογκαβόπουλος. Σε όλα τα ματς που μπαίνει, μπαίνει άνιωθος, εντελώς άνιωθος. Στο δευτερόλεπτο που μένει μόνος του, σουτάρει κατευθείαν χωρίς σκέψη. Είναι ικανός σουτέρ και σκόρερ. Αυτή τη στιγμή τολμώ να πω πως ίσως είναι ο πιο άνιωθος Έλληνας παίκτης. Θα σουτάρει 2-3-4 σερί σουτ, δεν θα σκεφτεί τίποτα. Το κομβικό σημείο είναι σε ποιο ματς θα τα βάλει. Γιατί στα ματς που κάνει 0/1, 0/2 τρίποντα, ο Αταμάν τον αποσύρει και δεν ξαναμπαίνει στο παρκέ. Στα ματς που βάζει τα πρώτα σουτ, μένει. Έπρεπε να μείνει παραπάνω στο παρκέ ο Ρογκαβόπουλος. Δεν έχω σουτάρει 10 τρίποντα στη ζωή μου σε ματς ούτε στο σχολικό πρωτάθλημα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Δείτε από το 59:55 και μετά αναλυτικά τα όσα είπε