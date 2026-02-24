Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό του στο instagram, παραπονέθηκε για το μέγεθος του τροπαίου απ' το Κύπελλο Ελλάδος, ενώ έστειλε μήνυμα και για τα επόμενα.

Στον γραφείο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου έφτασε το τρόπαιο από το Κύπελλο Ελλάδος, όπου κατέκτησε ο Παναθηναϊκός στην Κρήτη, με τον ίδιο να εκφράζει τα παράπονά του για το μέγεθος της «κούπας».

Ο μεγαλομέτοχος της «πράσινης» ΚΑΕ φωτογραφήθηκε με το τρόπαιο, ενώ επίσης έστειλε μήνυμα και για τα επόμενα της σεζόν, αναφέροντας:

«Κοίτα που το μεγαλώσανε ωστε να μην χωράνε όλα μαζί στο τραπεζάκι... Ότι και να κάνετε εγώ θα τα χωρέσω!

Οι «πράσινοι» μετά την επικράτησή τους επί του Ολυμπιακού (68-79) στον μεγάλο τελικό της Κρήτης, πανηγύρισαν το 22ο Κύπελλό τους και παρέμειναν πρώτοι στη σχετική λίστα με τις περισσότερες κατακτήσεις.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης, αφού τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του και στην EuroLeague με την «πράσινη» φανέλα, στο ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί (25/02, 21:15), ενόψει της 29ης αγωνιστικής.