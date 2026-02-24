Γιαννακόπουλος: «Ό,τι και να κάνετε, θα τα χωρέσω όλα!»
Στον γραφείο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου έφτασε το τρόπαιο από το Κύπελλο Ελλάδος, όπου κατέκτησε ο Παναθηναϊκός στην Κρήτη, με τον ίδιο να εκφράζει τα παράπονά του για το μέγεθος της «κούπας».
Ο μεγαλομέτοχος της «πράσινης» ΚΑΕ φωτογραφήθηκε με το τρόπαιο, ενώ επίσης έστειλε μήνυμα και για τα επόμενα της σεζόν, αναφέροντας:
«Κοίτα που το μεγαλώσανε ωστε να μην χωράνε όλα μαζί στο τραπεζάκι... Ότι και να κάνετε εγώ θα τα χωρέσω!
Οι «πράσινοι» μετά την επικράτησή τους επί του Ολυμπιακού (68-79) στον μεγάλο τελικό της Κρήτης, πανηγύρισαν το 22ο Κύπελλό τους και παρέμειναν πρώτοι στη σχετική λίστα με τις περισσότερες κατακτήσεις.
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης, αφού τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του και στην EuroLeague με την «πράσινη» φανέλα, στο ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί (25/02, 21:15), ενόψει της 29ης αγωνιστικής.
Δείτε τη δημοσίευση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:
