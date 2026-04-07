Νίκολιτς: «Ήμουν στο Παρτιζάν - ΑΕΚ, υπήρχε συναγερμός για αεροπορική επιδρομή την ώρα του ματς»

Ο Μάρκο Νίκολιτς με δήλωση του στην κάμερα του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ μοιράστηκε την ανάμνηση του από το ιστορικό φιλικό του Δικεφάλου με την Παρτιζάν το 1999.

Η 7η Απριλίου θα είναι για πάντα μια ξεχωριστή ημέρα στην ιστορία της ΑΕΚ. Σαν σήμερα το 1999 σε μια από τις ημέρες - ορόσημο της «κιτρινόμαυρης» ιστορίας ο Δικέφαλος αγωνίστηκε στην εμπόλεμη Σερβία σε φιλικό με την Παρτιζάν.

Ο τεχνικός της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, σε δήλωση του στα Social Media του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ αποκάλυψε πως ήταν παρών στο γήπεδο σε εκείνο το ματς και μετέφερε τις αναμνήσεις του από εκείνη την ιδιαίτερη ημέρα.

Η δήλωση του Μάρκο Νίκολιτς

«Έχω ακόμα πολύ νωπές αναμνήσεις γι’ αυτό το παιχνίδι, ήμουν παρών στο στάδιο ήμουν ένα εικοσάχρονο αγόρι ας πούμε, εκείνη την στιγμή. Και είναι ακόμα ένα μυστήριο για πολλούς, πως οι οπαδοί της AEK κατάφεραν να το κάνουν αυτό το ταξίδι γιατί τα σύνορα ήταν κλειστά, η χώρα βρισκόταν στον πόλεμο, αλλά παρόλα αυτά βρήκαν τον τρόπο να έρθουν σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές.

Έχουμε δυστυχώς πολλές δύσκολες στιγμές στην ιστορία μας, σε αυτό μοιραζόμαστε πολλά κοινά πράγματα με τους Έλληνες και συγκεκριμένα με τους ανθρώπους ΑΕΚ. Εννοώ τους πολέμους την εκδίωξη του λαού μας από διάφορα εδάφη. Από την ΑΕΚ ήρθαν, αναγνώρισαν τη στιγμή, έδωσαν υποστήριξη και όλοι οι άνθρωποι στη Σερβία τους ευχαριστούν.

Αυτό ήταν το παιχνίδι μεταξύ της Παρτιζάν με την ΑΕΚ κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού, ακόμα και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού υπήρχε συναγερμός για αεροπορική επιδρομή αλλά κανείς δεν νοιαζόταν, όλοι ήταν στο γήπεδο και όλοι στη Σερβία θα έχουν πολύ θερμές αναμνήσεις από αυτόν τον αγώνα και δεν θα τον ξεχνούν ποτέ.

Πολλές φορές όταν μιλάς με τον κόσμο αναφέρουν με τον πιο θετικό τρόπο την ΑΕΚ και έχουν ευγνωμοσύνη για αυτή τη χειρονομία των οπαδών της ΑΕΚ και της ομάδας της ΑΕΚ που ήρθε στη χώρα υπό αυτές τις συνθήκες. Ήρθαν να δώσουν στήριξη ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στους βομβαρδισμούς».