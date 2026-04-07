Με τον Ντίλαν Μπατουμπινσικά να επιστρέφει έγινε γνωστή η αποστολή της ΑΕΛ Novibet για το σπουδαίο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό την Μεγάλη Τετάρτη.

Ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της χρονιάς δίνει την Μεγάλη Τετάρτη στο AEL FC Novibet Arena η ΑΕΛ Novibet. Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη υποδέχεται τον Παναιτωλικό σε ένα ματς χωρίς αύριο καθώς μετά την ήττα από τον Αστέρα Τρίπολης οι «βυσσινί» κινδυνεύουν ακόμα περισσότερο.

Την Μεγάλη Τρίτη το απόγευμα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία και μετά έγινε γνωστή η αποστολή. Μια αποστολή που είναι ίδια με αυτή του αγώνα με τον Αστέρα συν τον Ντίλαν Μπατουμπινσικά που γύρισε χθες βράδυ στην χώρα μας, σήμερα έκανε προπόνηση και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση των Θεσσαλών έχει ως εξής: «Ολοκληρώθηκε το πρωί της Μεγάλης Τρίτης (07/04) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα με αντίπαλο τον Παναιτωλικό στο AEL FC Arena για την 2η αγωνιστική των play outs της Stoiximan Super League (08/04,16:00).

Οι 22 παίκτες που επέλεξε ο κ. Σάββας Παντελίδης είναι οι Βενετικίδης, Aναγνωστόπουλος, Μασόν, Αποστολάκης, Ρόσιτς,Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Όλαφσον, Γκρόζος, Σουρλής, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Σίστο, Ενγκόι».