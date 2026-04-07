Ζάρας: «Θείο δώρο ο τελικός και η κατάκτηση του Κυπέλλου»

Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τη Μούρθια στον δεύτερο ημιτελικό του FIBA Europe Cup και ο Θοδωρής Ζάρας μίλησε για τη μεγάλη μάχη.

Με... προίκα το 79-73 του ματς της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ θα δοκιμαστεί στην Ισπανία με τη Μούρθια (8/4, 21:30) στον δεύτερο ημιτελικό του FIBA Europe Cup.

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Θοδωρής Ζάρας μίλησε για την κρίσιμη αναμέτρηση και τόνισε πως η ομάδα του θα τα δώσει όλα για να φτάσει στην πρόκριση. «Θείο δώρο ο τελικός» ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Τους έχουμε αντιμετωπίσει ήδη μία φορά στο γήπεδό μας. Ξέρουμε τις δυνατότητές της Μούρθια, ότι είναι μία πολύ καλή και σκληρή ομάδα, που αν πιάσει τον ρυθμό της είναι πολύ επικίνδυνη. Ειδικά μέσα στην έδρα της. Εμείς πιστεύω ότι έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Δεν είναι ένα απλό παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι που κρίνει μία συμμετοχή σε τελικό, ευρωπαϊκού κυπέλλου. Οπότε, θεωρώ πως είμαστε 100% έτοιμοι, για να δώσουμε τα πάντα για την πρόκριση.

Προσωπική άποψη, θέλουμε να περάσουμε στον τελικό. Φυσικά θα πάμε να κερδίσουμε, αλλά και με το -5 θα είμαστε ευχαριστημένοι για να πάρουμε νίκη και να προκριθούμε. Στον τελευταίο καιρό της καριέρας μου, νομίζω ότι είναι ένα θείο δώρο ο τελικός, αλλά και η κατάκτηση του Κυπέλλου, αλλά σήμερα προετοιμαζόμαστε για τον αυριανό αγώνα», ανέφερε.