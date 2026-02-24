Εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις έμεινε ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, λόγω των τραυματισμών που «κληρονόμησαν» από το Κύπελλο Ελλάδος.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας για την 29η αγωνιστική της EuroLeague (25/02, 20:00), με τον Σάσα Βεζένκοβ και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να μένουν εκτός αποστολής λόγω τραυματισμών, που υπέστησαν κατά τη διάρκεια του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, ο Βούλγαρος φόργουορντ ταλαιπωρείται από πόνους στη μέση που αποκόμισε στον τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Εκτός παρέμεινε και ο Σέρβος σέντερ των «ερυθρολεύκων», λόγω του κατάγματος στον δεξί του αντίχειρα που υπέστη στον ημιτελικό κόντρα στο Μαρούσι. Παρά το γεγονός ότι ο «Μίλου» έπαιξε στον τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό με ειδικό νάρθηκα, αυτό συνέβη λόγω της κρισιμότητας του αγώνα και πλέον θα μείνει εκτός, αφού από τον Ολυμπιακό δεν θέλουν να πάρουν το οποιοδήποτε ρίσκο για ένα ματς κανονικής περιόδου στη Euroleague.

Οι δύο εν λόγω απουσίες είναι πολύ σημαντικές στα πλάνα των «ερυθρολεύκων», διότι ο Βεζένκοβ έχει τη φετινή περίοδο στη διοργάνωση 19,3 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ, με 23,4 στο σύστημα αξιολόγησης σε 27 αναμετρήσεις ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σε 25 ματς είναι εξαιρετικός, καταγράφοντας 20,6 βαθμούς στο PIR, με 10,8 πόντους, 7,4 ριμπάουντ σε μόλις 22 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.

Ωστόσο, υπάρχουν και ευχάριστα νέα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, διότι την περιφερειακή γραμμή μπορεί πλέον να ενισχύσει και ο Κόρι Τζόσεφ. Ο πολύπειρος Καναδός γκαρντ είχε υποστεί θλάση, την οποία και ξεπέρασε με συνέπεια να τίθεται κανονικά στην αποστολη για τον αγώνα στο Κάουνας.

Εξάλλου, εκτός έμειναν και οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Όμηρος Νετζήπογλου.

Αναλυτικά η αποστολή: