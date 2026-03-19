Ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε στην ισοπαλία-αποκλεισμό της Ίντερ Μαϊάμι με τη Νάσβιλ (1-1) και έφτασε το μυθικό νούμερο των 900 γκολ στην καριέρα του!

Ακόμη ένα ορόσημο έφτασε στην ασύλληπτη ποδοσφαιρική του καριέρα ο Λιονέλ Μέσι, τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/3). Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ βρήκε δίχτυα στην ισοπαλία της Ίντερ Μαϊάμι με τη Νάσβιλ (1-1), που ωστόσο σήμανε τον αποκλεισμό της ομάδας του από τη συνέχεια του Concacaf Champions Cup.

Το γκολ αυτό ωστόσο μάλλον... έσβησε την πικρία, αφού αποτελεί το νούμερο 900 για τον 38χρονο μάγο από το Ροσάριο, που συνεχίζει ακόμη και σε αυτή την ηλικία να γράφει ιστορία. Ένα γκολ από αυτά που μας έχει συνηθίσει, παίρνοντας την μπάλα μέσα στην περιοχή και εκτελόντας υποδειγματικά, έχοντας πάνω του δυο παίκτες.

Έτσι, ο Pulga έγραψε ένα ακόμη σπουδαίο νούμερο στην καριέρα του και έγινε ταυτόχρονα ο νεότερος και ο γρηγορότερος παίκτης που «πιάνει» αυτόν τον αριθμό, σε ηλικία 38 χρόνων και 268 ημερών και έπειτα από 1142 καταγεγραμμένα παιχνίδια.

Αυτό ήταν το τέρμα νούμερο 81 με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι, με τον Μέσι να έχει σκοράρει 672 φορές για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα, 32 ως ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν και 115 με την Εθνική Αργεντινής. Παράλληλα, μετράει και 407 ασίστ, όντας στην κορυφή της σχετικής λίστας όλων των εποχών.