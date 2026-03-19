Απίθανος Κουμίνγκα: Αδιανόητο καλάθι με το ένα χέρι από τη μία μπασκέτα στην άλλη
Νιώθει καλά στην Ατλάντα ο Κουμίνγκα, αισθάνεται πως τον εμπιστεύονται και το δείχνει σε κάθε ευκαιρία. Η Ατλάντα επικράτησε 135-120 των Μάβερικς στο ΝΒΑ και ο πρώην παίκτης των Γουόριορς έκλεψε την παράσταση.
Ο φόργουορντ των Χοκς πήγε να δώσει πάσα από τη μία μπασκέτα στην άλλη, όμως η μπάλα κατέληξε στο διχτάκια σε ένα απίθανο σουτ που ούτε ο ίδιος το πίστευε. Στο τέλος της δεύτερης περιόδου άφησε τους πάντες με το στόμα ανοιχτό.
Απολαύστε το τρελό καλάθι του Κουμίνγκα.
KUMINGA WHAT HAVE YOU DONE??? 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/Wq8FDVi8vX— Atlanta HaWWWWWWWWWWWks (@ATLHawks) March 19, 2026
