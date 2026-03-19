Η Γαλατάσαραϊ αποκάλυψε ότι ο Όσιμεν έπαιζε με σπασμένο χέρι καθ'όλη τη διάρκεια του πρώτου μέρους, με τους γιατρούς να μην τού επιτρέπουν να αγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο.

Η Λίβερπουλ κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα στο «Άνφιλντ» και να προκριθεί στα προημιτελικά του Champions League, με συνολικό σκορ 4-1 απέναντι στους Τούρκους. Η Γαλατά πέραν της ήττας είχε να διαχειριστεί και πολλά άλλα προβλήματα, με τον Νόα Λανγκ να κόβει το δάχτυλό του πέφτοντας πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες του γηπέδου.

Εκτός από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ολλανδού, ο Βίκτορ Όσιμεν δεν κατέβηκε να αγωνιστεί στην επανάληψη, με την ίδια την ομάδα να εκδίδει ανακοίνωση σχετικά με το τι τελικά συνέβη στην ανάπαυλα.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ο στράικερ της Γαλατάσαραϊ δέχθηκε χτύπημα στο χέρι του και στη συνέχεια διαπιστώθηκε από το ιατρικό επιτελείο ότι ήταν πολύ αυξημένες οι πιθανότητες ενός κατάγματος. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε ότι είχε σπάσει το χέρι του.

Επιπλέον, η ομάδα ενημέρωσε τον κόσμο και για την κατάσταση της υγείας του Λανγκ, ο οποίος θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να αποκατασταθεί η ζημιά που υπέστη στο ματς με τους Reds.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Γαλατάσαραϊ

Στο πρώτο ημίχρονο του εκτός έδρας αγώνα μας εναντίον της Λίβερπουλ για τη φάση των 16 του Champions League, ο ποδοσφαιριστής μας Victor Osimhen δέχθηκε ένα χτύπημα στο χέρι και ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο, αλλά μετά από εξετάσεις στην ανάπαυλα, δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο λόγω του κινδύνου κατάγματος στο χέρι του.

Μετά τον αγώνα, υπό την επίβλεψη του ιατρικού μας επιτελείου, οι εξετάσεις στο νοσοκομείο αποκάλυψαν κάταγμα στο δεξί αντιβράχιο του παίκτη μας και τοποθετήθηκε γύψος. Η απόφαση σχετικά με το χειρουργείο θα ληφθεί τις επόμενες ημέρες μετά από περαιτέρω αξιολογήσεις.

Στο δεύτερο ημίχρονο του ίδιου αγώνα, ο παίκτης μας Noa Lang, ο οποίος τραυματίστηκε, υπέστη ένα σοβαρό κόψιμο στον δεξί του αντίχειρα και έχει προγραμματιστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Λίβερπουλ τις επόμενες ώρες με τη συμμετοχή του ιατρικού μας επιτελείου.