Σπανούλης: «Οι παίκτες μου δεν θα φύγουν τώρα, δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει το μέλλον»

Στα οικονομικά προβλήματα της Μονακό αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο Βασίλης Σπανούλης, λέγοντας πως έχει μεγάλο εκνευρισμό για την κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα του.

Ο Βασίλης Σπανούλης πραγματοποίησε συνέντευξη στο γαλλικό μέσο «Be Basket» και μίλησε για τα γνωστά οικονομικά προβλήματα που έχουν πλήξει τον σύλλογο τον τελευταίο καιρό.

Επιπλέον ο διεθνής τεχνικός αναφέρθηκε τόσο για το μέλλον των παικτών του στην ομάδα, όσο και για το δικό του, τονίζοντας πως δεν θα πάρει τώρα τις αποφάσεις και έχει να τελειώσει τη δουλειά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Όταν ήμουν παίκτης, δεν ήμουν ο πιο ταλαντούχος σωματικά — δεν ήμουν ο πιο γρήγορος ή ο πιο αθλητικός. Δεν με έβλεπες να κάνω καρφώματα. Αλλά ήξερα πώς να χειρίζομαι τις καταστάσεις, θετικές ή αρνητικές. Είμαι πολύ δυνατός ψυχικά. Προσπαθώ να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου και τους ανθρώπους γύρω μου. Πάντα θέλω να βρίσκω λύσεις. Συνεχίζω να κάνω το ίδιο πράγμα. Μερικές φορές λειτουργεί, άλλες φορές όχι. Αλλά τουλάχιστον είμαστε ειλικρινείς ο ένας με τον άλλον».

Για τα προβλήματα στην Μονακό: «Αγαπώ το μπάσκετ, όπως και οι παίκτες μου! Αλλά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας είναι προφανώς εκνευριστικά. Ένιωσα μεγάλο εκνευρισμό γιατί δεν το περίμενα αυτό όταν έφτασα στη Μονακό. Αλλά όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή είναι μια εμπειρία. Πρέπει να διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις και να βρίσκεις τρόπους για να πετύχεις, ακόμα και σε δύσκολες στιγμές. Οι παίκτες μου και εγώ αγαπάμε τόσο πολύ το μπάσκετ που θέλουμε να παίζουμε και να πετυχαίνουμε. Ταυτόχρονα, είμαστε επαγγελματίες. Θέλουμε να δουλεύουμε σε ένα υγιές περιβάλλον. Ελπίζω να λύσουμε τα προβλήματα εκτός γηπέδου, ώστε να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας με περισσότερη αντοχή και καλύτερη νοοτροπία.

Τουλάχιστον οι παίκτες μου δεν θα φύγουν τώρα. Είναι φυσικό οι παίκτες να σκέφτονται το μέλλον τους. Όσο για μένα, δεν θα πάρω αποφάσεις για το μέλλον μου αμέσως. Μπαίνουμε στην καλύτερη φάση της σεζόν — όλα τα τρόπαια είναι διαθέσιμα. Έχω δουλειά να τελειώσω. Δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει το μέλλον, είμαι συγκεντρωμένος στο παρόν. Δεν σκέφτομαι ακόμα τα παιχνίδια του Σαββάτου και της Κυριακής».