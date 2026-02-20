Μπαρτζώκας: «Η μεταγραφή του Χέιζ-Ντέιβις έδωσε ψυχολογική ώθηση στον Παναθηναϊκό»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε κατά τη διάρκεια της Media Day του Ολυμπιακού και ανέλυσε τον τρόπο προσέγγισης του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Παναθηναϊκό.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα από το Μαρούσι και ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό του Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό για 13η φορά στην ιστορία του θεσμού. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (21/02, 20:00).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη Media Day της ομάδας για την κατάσταση της υγείας των παικτών του και ανέλυσε το «αιώνιο» συναπάντημα.

Αναλυτικά

«Δεν διαφέρει σε τίποτα από οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Μεγάλος βαθμός δυσκολίας, πολύ ταλαντούχα ομάδα. Όπως έχει δείξει και εδώ στην Κρήτη στα δύο παιχνίδια, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Νομίζω η μεταγραφή του Χέιζ-Ντέιβις κυρίως έχει δώσει ώθηση ψυχολογική στην ομάδα. Και φυσικά περιμένουμε ότι πρέπει να παίξουμε πολύ καλά για να κερδίσουμε τον τελικό».

Για τους τραυματίες: «Η προπόνηση τώρα θα δείξει αρκετά. Έχουμε πάρει ένα κηδεμόνα για να μπει στο χέρι του Μιλουτίνοφ, να δοκιμάσει να δει αν πονάει και ποια θα είναι η κατάσταση τώρα. Και επίσης ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε θεραπείες, έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει μέχρι τώρα. Θα δοκιμάσει τώρα στην προπόνηση να δούμε κατά πόσο η ενόχληση που ούτως ή άλλως έχει από την τενοντίτιδα είναι διαχειρίσιμη ή όχι. Αλλά μετά την προπόνηση θα ξέρω περισσότερα».

Για την εμφάνιση του Μόντε Μόρις: «Κοιτάξτε, αυτό το περί πονοκεφάλου είναι πολύ ωραία δημοσιογραφικά κλισέ εδώ και 50 χρόνια. Το μπάσκετ προχωράει και αυτή τη στιγμή οι συνθήκες κάθε παιχνιδιού διαμορφώνουν το πώς θα πας με το roster. Δηλαδή ποιους ξένους θα χρησιμοποιήσεις. Για παράδειγμα το ποιος θα παίξει στο «5» σε ένα ματς επηρεάζει και το ποιος θα είναι ο «1». Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αμυντικά πώς ταιριάζουν. Οπότε κάθε φορά θα κάνουμε μια συζήτηση με τους συνεργάτες μου και επίσης θα κάνουμε μια συζήτηση με όλους τους παίκτες για να τους πούμε ότι δεν είναι τίποτα προσωπικό ποιος μένει έξω, αλλά έχει σχέση καθαρά με το ότι πρέπει ίσως όλοι να νιώσουν χρήσιμοι και όλοι να παίξουν. Τώρα αύριο έχουμε κάποια διαφορετικά δεδομένα. Από τη μια χρειαζόμαστε τρεις point guard, από την άλλη χρειαζόμαστε και τρεις ψηλούς γιατί κανείς δεν είναι σίγουρος. Θα δούμε τώρα πώς θα… είναι ζήτημα ξέρετε πώς θα γίνει η προπόνηση και τι μετά μέχρι το βράδυ οι θεραπείες και όλα αυτά πώς θα είναι τα πράγματα. Είναι τελείως αβέβαιο αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου το ποιοι θα είναι οι έξι ξένοι».

Για τις 5 σερί νίκες του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό: «Κανείς δεν σκέφτεται τι έχει γίνει στο παρελθόν. Από την τελευταία νίκη μας επί του Παναθηναϊκού έχουν μεσολαβήσει τόσα πράγματα στις ομάδες, θετικά, αρνητικά. Η ζωή εξελίσσεται και είναι ανατρεπτά τα πράγματα όλα. Τα παιχνίδια αυτά είναι πάντα πολύ ιδιόμορφα, πολύ ιδιαίτερα. Συχνά και οι δύο ομάδες παίζουν σε ένα επίπεδο μέσα στη διάρκεια του ματς και μπορεί ένα - δύο plays αμυντικά, επιθετικά τελικά να καθορίσουν την εξέλιξη του παιχνιδιού. Οπότε ας είμαστε λίγο φειδωλοί σε αυτά που λέμε. Πιστεύουμε βέβαια στην ομάδα μας, πιστεύουμε ότι είμαστε καλή ομάδα, πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό, το έχουμε αποδείξει, αλλά αυτό απέχει πολύ μέχρι να το κάνουμε».