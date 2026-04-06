Ο Μάικ Τζέιμς είναι έτοιμος για την επιστροφή του στην ενεργό δράση όπως γνωστοποίησε η Μονακό.

H Mονακό ανακοίνωσε ότι ο Μάικ Τζέιμς είναι έτοιμος να επιστρέψει στην ενεργό δράση, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ επέστρεψε στις ατομικές προπονήσεις και αναμένεται να μπει και στις ομαδικές.

Οι Μονεγάσκοι μέσω της ενημέρωσής τους έστειλαν και μήνυμα ενότητας εν όψει τις συνέχειας. Στη διπλή αγωνιστική που ακολουθεί στη EuroLeague, η Μονακό αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στην έδρα της (08/04, 20:30) και την Μπαρτσελόνα και πάλι στο Μόντε Κάρλο (10/04, 20:30).

L'AS Monaco Basket a le plaisir d'annoncer que Mike James a franchi une étape cruciale dans sa convalescence, son processus de rééducation se déroulant avec succès.



Suite à des évaluations médicales positives, Mike a repris l’entraînement individuel sur le terrain le week-end… pic.twitter.com/Li8SyCfabe April 6, 2026

Η ενημέρωση

«Ο Μάικ Τζέιμς έκανε ένα σημαντικό βήμα στην αποθεραπεία του, με τη διαδικασία αποκατάστασης να εξελίσσεται ομαλά.

Μετά από θετικές ιατρικές αξιολογήσεις, ο Αμερικανός γκαρντ επέστρεψε το περασμένο Σαββατοκύριακο σε ατομικές προπονήσεις στο παρκέ. Αν η πρόοδός του συνεχιστεί σύμφωνα με το πλάνο, αναμένεται να μπει ξανά σε ομαδικό πρόγραμμα, ακόμη και με επαφές, πριν από τη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague που ακολουθεί.

Η επιστροφή του έρχεται σε ένα κομβικό σημείο της σεζόν, με τη «Roca Team» να ετοιμάζεται για μια περίοδο που θα κρίνει τους στόχους και τις φιλοδοξίες της στη διοργάνωση.

Ο σύλλογος ευχαρίστησε το ιατρικό επιτελείο και όλους όσοι στήριξαν τον παίκτη σε όλη τη διάρκεια της αποθεραπείας του.

Ενωμένη και απόλυτα συγκεντρωμένη, η Μονακό μπαίνει στην τελική ευθεία της σεζόν με αποφασιστικότητα και υψηλές βλέψεις».