Άνοιξε η έξοδος στη Μονακό με παραδοχή Σπανούλη: «Δεν θέλει να είναι με την ομάδα»

O Bασίλης Σπανούλης στάθηκε στην περίπτωση του Γιοάν Μακουντού.

Η Μονακό μπορεί να μην είχε τον Μάικ Τζέιμς στις τάξεις της ωστόσο κατάφερε να περάσει από την έδρα της Ναντέρ κερδίζοντας με 76-81. Aλλά συνεχίζονται τα θέματα στην ομάδα από το Πριγκιπάτο.

Μετά το τέλος ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στην απουσία του Μακουντού και όπως αναφέρει η «Equipe», τόνισε «Είναι εκτός ομάδας γιατί ο ίδιος θέλει να είναι εκτός ομάδας».

Ο παίκτης των Μονεγάσκων έχει αγωνιστεί φέτος μόλις σε πέντε ματς της Euroleague και έχει 6,2 πόντους και 1,8 ριμπάουντ ανά ματς.

Η απουσία του Τζέιμς πάντως προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση, καθώς ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή. Σύμφωνα με τον αναλυτή της La Chaîne L’Équipe, Στεφάν Μπρουν, ο Αμερικανός γκαρντ συμμετείχε στο πρωινό χαλάρωμα, χωρίς ωστόσο να δείξει ιδιαίτερη διάθεση.