Άνοιξε η έξοδος στη Μονακό με παραδοχή Σπανούλη: «Δεν θέλει να είναι με την ομάδα»
Η Μονακό μπορεί να μην είχε τον Μάικ Τζέιμς στις τάξεις της ωστόσο κατάφερε να περάσει από την έδρα της Ναντέρ κερδίζοντας με 76-81. Aλλά συνεχίζονται τα θέματα στην ομάδα από το Πριγκιπάτο.
Μετά το τέλος ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στην απουσία του Μακουντού και όπως αναφέρει η «Equipe», τόνισε «Είναι εκτός ομάδας γιατί ο ίδιος θέλει να είναι εκτός ομάδας».
Ο παίκτης των Μονεγάσκων έχει αγωνιστεί φέτος μόλις σε πέντε ματς της Euroleague και έχει 6,2 πόντους και 1,8 ριμπάουντ ανά ματς.
Η απουσία του Τζέιμς πάντως προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση, καθώς ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή. Σύμφωνα με τον αναλυτή της La Chaîne L’Équipe, Στεφάν Μπρουν, ο Αμερικανός γκαρντ συμμετείχε στο πρωινό χαλάρωμα, χωρίς ωστόσο να δείξει ιδιαίτερη διάθεση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.