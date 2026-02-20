Η EuroLeague επέβαλε νέο πρόστιμο στον Γιώργο Μπαρτζώκα για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Ντουμπάι.

Νέο πρόστιμο επιβλήθηκε στον Γιώργο Μπαρτζώκα για το ματς με αντίπαλο την Ντουμπάι.

Αυτή τη φορά, η EuroLeague τον τιμώρησε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για τα όσα είπε σχετικά με την διαιτησία της αναμέτρησης

Πρόκειται για το δεύτερο πρόστιμο που επιβάλλεται στον Γιώργο Μπαρτζώκα, καθώς ο κόουτς του Ολυμπιακού έχει ήδη τιμωρηθεί με πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ για έντονο διάλογο που είχε με οπαδό στην εξέδρα μετά τη λήξη του αγώνα.

Η ανακοίνωση της EuroLeague Basketball για τον Γιώργο Μπαρτζώκα:

«Ο κ. Γεώργιος Μπαρτζώκας, προπονητής του Ολυμπιακού, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για τα σχόλιά του σχετικά με τη διαιτησία του αγώνα Ντουμπάι – Ολυμπιακός, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball»