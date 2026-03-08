Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. εξέδωσε ανακοίνωση, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού για τα όσα έγιναν στην αποστολή της ομάδας μπάσκετ Γυναικών.

Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. εξέδωσε ανακοίνωση, μετά τα όσα συνέβησαν το Σάββατο, όπου ζητά την παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με τους κανονισμούς σφράγισμα του γηπέδου για αγώνες οποιασδήποτε διοργάνωσης.

Η αποστολή του Ολυμπιακού θυμίζουμε πως δέχθηκε επίθεση κατά την αναχώρησή της από το κλειστό της Λεωφόρου, εκεί όπου αντιμετώπισε τις Πράσινες στο πλαίσιο των ημιτελικών της Α1 Γυναικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π.:

«Χθες γίναμε μάρτυρες, για μια ακόμα φορά, της προκλητικής και άνανδρης συμπεριφοράς αλαφιασμένων οπαδών του Παναθηναϊκού Α.Ο.

Μετά την χυδαία υποδοχή της γυναικείας μας ομάδας βόλεϊ στο Μετς, χθες στο απαράδεκτο και επικίνδυνο υπόγειο, με τους ανύπαρκτους χώρους άφιξης και αναχώρησης των αποστολών, που χρησιμοποιεί προκλητικά ακόμα ως γήπεδο, ο Παναθηναϊκός Α.Ο. κατευόδωσε τη γυναικεία μας ομάδα μπάσκετ με συμπεριφορά λυντσαρίσματος.

Η ανοχή μας “για το καλό του αθλήματος” εξαντλήθηκε. Τέρμα πλέον τα δύο μέτρα και δύο σταθμά.

ΔΕΑΒ, Ομοσπονδία και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς οφείλουν να πράξουν όπως ο ρόλος τους επιτάσσει.

Παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με τους κανονισμούς και σφράγισμα του γηπέδου για αγώνες οποιασδήποτε διοργάνωσης.

Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν, που προσπαθεί να νοιώσει άντρας, τραμπουκίζοντας γυναίκες, να συνεχίσει ατιμώρητος τη δράση του, εξαιτίας παραβλέψεων, χατιριών και πολιτικών πάσης φύσεως».