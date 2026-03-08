Η Παρί πήρε το... διπλό στην έδρα της Λιμόζ με 80-86 στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής του γαλλικού πρωταθλήματος.

Την 16η νίκη της στην LNB πέτυχε η Παρί, επικρατώντας της Λιμόζ με 80-86, πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Παρισιού παρότι δυσκολεύτηκε στο τέλος μπόρεσε να... αποδράσει, κάνοντας επιμέρους σερί στο τελευταίο δεκάλεπτο (14-20) και κατάφερε να φτάσει ως τη νίκη.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Τζάστιν Ρόμπινσον ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους και 3 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Ινβερνίζι με 12π.

Πλέον η Παρί στρέφει την προσοχή της στο ματς με τον Ολυμπιακό (10/03, 21:45)

Τα δεκάλεπτα: 23-30, 44-49, 66-66, 80-86