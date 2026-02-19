Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υπέστη κάταγμα στον αντίχειρα του δεξιού χεριού, όμως υπάρχει μια πιθανότητα να μπορέσει να αγωνιστεί στον τελικό του Final 8.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν ο μεγάλος άτυχος του ημιτελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Μαρούσι, καθώς υπέστη κάταγμα στον αντίχειρα του δεξιού χεριού. Παρόλα αυτά, δεν είναι δεδομένο πως ο παίκτης της ομάδας του Πειραιά θα μείνει εκτός τελικού.

Στον Ολυμπιακό περιμένουν έναν ειδικό νάρθηκα που θα φορέσει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στο χέρι. Εάν δεν πονάει με τον νάρθηκα, θα προσπαθήσει να προπονηθεί.

Εάν δεν πονάει ούτε στην προπόνηση, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα προσπαθήσει να αγωνιστεί στον τελικό του Κυπέλλου, προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια του Ολυμπιακού.