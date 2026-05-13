Πέγκυ Ζήνα: «Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επανέφερε το "Πουθενά" με τον Ναν»
Μπορεί η Πέγκυ Ζήνα να έχει κυκλοφορήσει το τραγούδι «Πουθενά» από το 2004 αλλά τα τελευταια χρόνια κάνει ξανά πάταγο λόγω του Δημήτρη Γιαννακόπουλο και του Κέντρικ Ναν.
Τη στιγμή της πρώτης ανανέωσης ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, συνόδευσε την ανάρτηση με το «Πουθενά» και από τότε το τραγούδι έχει ταυτιστεί με τον Κέντρικ Ναν κατά κύριο λόγο (Δεν θα πας ΠουθεΝάν).
Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε στο podcast Rainbow Mermaids και στάθηκε στο τραγούδι, τονίζοντας πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ευθύνεται που το τραγούδι επέστρεψε δυνατά στην επικαιροτητα και έκανε ξανά επιτυχία.
Δείτε όσα είπε
