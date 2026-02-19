Καντέρ: «Συζήτησα με Γιαννακόπουλο, να έρθω στον Παναθηναϊκό όταν φύγει το καθεστώς Ερντογάν»

Ο Ενές Καντέρ με αξιοπρόσεκτη καριέρα στο ΝΒΑ μίλησε για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον Παναθηναϊκό και για τον Ταγίπ Ερντογάν.

Στην Αθήνα βρίσκεται αυτό το διάστημα ο Ενές Καντέρ με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του. Ο Τούρκος πρώην NBAer μίλησε στην εκπομπή του OPEN «Ώρα Ελλάδος» και αναφέρθηκε στον Παναθηναϊκό, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Ταγίπ Ερντογάν, στον οποίο εναντιώθηκε ξανά. Ο Καντέρ είχε πει πριν λίγες μέρες πως όσο είναι ο Άταμαν προπονητής δεν θα πάει στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά

Για το βιβλίο του: «Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα νιώθω ζεστασιά. Το βασικό μήνυμα του βιβλίου είναι η ελευθερία και το πόσο σημαντικό είναι να μη τη θεωρούμε δεδομένη. Πρέπει να στεκόμαστε όρθιοι για την ελευθερία μας, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να θυσιάσουμε τα πάντα».

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις: «Πρόσφατα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Τουρκία. Θέλω όμως να πω στους Έλληνες ότι δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι τον Ερντογάν. Θα σε πλησιάσουν και θα στη φέρει -όπως έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Θυμάμαι ότι πριν από έναν χρόνο ο Ερντογάν έκανε μια δήλωση λέγοντας ότι οι Έλληνες θα ξυπνήσουν μια μέρα και η Τουρκία θα έχει εισβάλει στην Ελλάδα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Όμως θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο Ερντογάν δεν εκπροσωπεί τον πραγματικό τουρκικό λαό. Έλληνες και Τούρκοι είμαστε γείτονες. Τρώμε το ίδιο φαγητό, τραγουδάμε τα ίδια τραγούδια και οι κουλτούρες μας είναι πολύ κοντινές».

Για το αν μπορεί να ξαναπαίξει μπάσκετ: «Είσαι 33 ετών τώρα. Πιστεύεις ότι μια επιστροφή στο μπάσκετ είναι ρεαλιστική; Ελπίζω πως ναι. Είμαι 33, θεωρώ ότι είμαι ακόμα νέος, υγιής και σε καλή κατάσταση. Θα ήταν ωραίο να επιστρέψω. Δεν νομίζω όμως ότι το NBA είναι πιθανό, λόγω της σχέσης του με την Κίνα. Ελπίζω όμως κάποια ευρωπαϊκή ομάδα να δείξει θάρρος και να θελήσει να με υπογράψει».

Για τον Παναθηναϊκό: «Είμαι μεγάλος φαν. Είχαμε μια μικρή συζητήση (με τον Δ. Γιαννακόπουλο) αλλά όπως και οι άλλες ομάδες, φοβήθηκαν να με υπογράψουν. Η Τουρκία είναι πολύ κοντά στην Ελλάδα και αν υπέγραφα τώρα, θα έβαζα μεγάλη πίεση στον Παναθηναϊκό. Ελπίζω όμως, όταν φύγει το καθεστώς Ερντογάν -και προσεύχομαι να γίνει σύντομα- να έρθω εδώ και να γίνω μέρος αυτού του υπέροχου συλλόγου. Η ομάδα αυτή έχει όλα όσα χρειάζονται για να κερδίσει τρόπαια τόσο στην EuroLeague όσο και στην Ελλάδα. Έχει βάθος, εξαιρετικούς βασικούς παίκτες και είμαι ιδιαίτερα περήφανος για τους Τούρκους παίκτες της ομάδας, τον Οσμάν και Γιούρτσεβεν. Απλώς χρειάζεται να ενωθούν και να παλεύουν σαν ένα».