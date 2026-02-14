Λεσόρ: Βρέθηκε στην κοπή πίτας της θύρας 13

Λεσόρ: Βρέθηκε στην κοπή πίτας της θύρας 13

Παναγιώτης Αρταβάνης
lessort_instagram_gazzetta
Ο Ματίας Λεσόρ βρέθηκε στην κοπή πίτας της θύρας 13 στον Βύρωνα και... τρελάθηκε όταν ξεκίνησε να τραγουδάει το αγαπημένο του σύνθημα.

Στην κοπή της πίτας της θύρας 13 βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου (14/02) ο Ματίας Λεσόρ, αφού καλέστηκε από τους οπαδούς των «πρασίνων».

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού απόλαυσε τη στιγμή όπου βρέθηκε στον Βύρωνα, κοντά στους οπαδούς, με τον ίδιο να δίνει το σύνθημα για το αγαπημένο του «τραγούδι», κρατώντας ένα καπνογόνο στο χέρι.

Μάλιστα κυκλοφορούσε με ένα κασκόλ του Παναθηναϊκού δεμένο γύρω από τον λαιμό του και στη συνέχεια έγινε ένα με τους φίλους των οργανωμένων οπαδών.

Δείτε Επίσης

Την ΑΕΚ του Σάκοτα την ερωτεύεσαι
image

Δείτε το βίντεο:

 

@Photo credits: instagram_gazzetta
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     