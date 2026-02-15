Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Τουρκ Τέλεκομ με 76-88 και συνέχισε στα θετικά αποτελέσματα και στο τούρκικο πρωτάθλημα, μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού.

Ακούραστη η Φενέρμπαχτσε, αφού μετά το δύσκολο... διπλό στην Αθήνα επί του Παναθηναϊκού, κέρδισε και την Τουρκ Τέλεκομ με 76-88 για την 20η αγωνιστική του τούρκικου πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους είχε ως κορυφαίο τον Μπράντον Μπόστον που τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους και 7 ριμπόαυντ και τον Μαχμούτογλου με 14 και παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Άλμαν, έχοντας 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και πραγματοποιώντας ένα επιθετικό ξέσπασμα στο δεύτερο δεκάλεπτο, που σκόραραν 28 πόντους, πήραν το πλεονέκτημα για τη συνέχεια του παιχνιδιού.

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 36-48, 58-70, 76-88

Η Φενέρμπαχτσε στρέφει την προσοχή της στο Κύπελλο, καθώς θα αντιμετωπίσει την Εσενλέρ Εροκσπόρ (17/02, 19:30).