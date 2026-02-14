Ο Νίκος Καρφής γράφει για την ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα που δεν λυγίζει πουθενά και συνεχίζει να ομορφαίνει τώρα που έρχονται τα πιο κρίσιμα ματς της σεζόν.

Δεν θέλω να πω ψέματα. Το φοβόμουν το ματς με τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ πήγε στη Θεσσαλονίκη με 11 σερί νίκες στις αποσκευές της σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά δεν έχει στη διάθεση της δύο... γρανάζια της μηχανής του Σάκοτα.

Η Βασίλισσα αναγκάστηκε να παίξει κόντρα στον ΠΑΟΚ δίχως τους Δημήτρηδες, τον Φλιώνη και τον Κατσίβελη. Δύο παιδιά που είναι πολύτιμα για την εύρυθμη λειτουργία και το πλάνο του Σάλε.

Αλλά ο Σάκοτα έχει φτιάξει μια ομάδα που δεν λυγίζει και βρίσκει τρόπο να αντέξει παρά τις αντιξοότητες. Έχουμε 14 Φλεβάρη, ημέρα των ερωτευμένων και την ΑΕΚ του Σάκοτα την ερωτεύεσαι.

Γλυκαίνει όλο και περισσότερο, ατσαλώνεται όλο και πιο πολύ

Η ΑΕΚ ήταν ελαφρύ αουτσάιντερ πριν το τζάμπολ στο Παλατάκι. Το είπε και ο Σάκοτα πριν το ματς. Πήγε να παίξει χωρίς τους κομβικούς Φλιώνη και Κατσίβελη. Βασικός point guard ήταν ο ακούραστος Λεκαβίτσιους.

Δεν μπόρεσε να συμπληρώσει καν 12άδα η Βασίλισσα και έχει μόλις 10 παίκτες. Κι όμως, η ομάδα του Σάκοτα έχει μάθει να παλεύει σαν λιοντάρι. Πλέον βρίσκεται σε ένα επίπεδο μέσα στη σεζόν που είναι με διαφορά η τρίτη καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα.

Η δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις με Σάκοτα και παίκτες φαίνεται στο παρκέ, εκεί όπου η ΑΕΚ πετάει και έχει φτάσει σε 12 σερί νίκες. Σπουδαίο επίτευγμα σε μια περίοδο που έχει παίξει πολλά και απαιτητικα ματς σε Ελλάδα και BCL.

Ένα σύνολο που ατσαλώνεται όλο και πιο πολύ και δείχνει έτοιμη να κάνει σπουδαία πράγματα φέτος, ειδικά στο ΒCL. Εκεί όπου ήδη έχει περάσει στα προημιτελικά.

Η ΑΕΚ έβαλε 88 πόντους με ποιότητα και πλάνο στον ΠΑΟΚ και δέχθηκε μόλις 71. Στην τέταρτη περίοδο χάιδεψε το γκάζι και η ομάδα του Ζντοβτς δεν είχε απαντήσεις. Βγάζει μια σιγουριά πως «το ματς θα το πάρω». Θα γίνει ότι χρειαστεί στην 4η περίοδος και θα το πάρει το παιχνίδι.

Τετράδα για μεγάλα πράγματα

Η Βασίλισσα έχει πολύ ποιότητα στο ρόστερ της. Έχει μονάδες που μπορούν να σου κάνουν τη διαφορά, έχουν την προσωπικότητα να βγουν μπροστά στα δύσκολα. Πρώτα από όλους ο κύριος Τζέιμς Νάναλι που κάνει... πλάκα στα τελευταία ματς και πρέπει απλά να κάτσεις και να τον απολαύσεις.

Μεγάλος παίκτης που στο Παλατάκι έβαλε 22 πόντους και... καθάρισε τον ΠΑΟΚ σε κρίσιμες στιγμές. Μπορεί να γίνει και εκτελεστής και δημιουργός, ανάλογα τι χρειάζεται η ομάδα.

Πάμε στον Φρανκ Μπάρτλεϊ που... τιμώρησε τον ΠΑΟΚ, την πρώην ομάδα του. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλός, αλλά στο δεύτερο ήταν φανταστικός. Μεγάλα σουτ και στην 4η περίοδο. Κατάφερε να επιβάλλει την ηρεμία στο PAOK Sports Arena με τα καλάθια του, αφού έδειχνε πόσο το ήθελε το διπλό. Είχε και 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Η... κλοπή της σεζόν, απίθανη μεταγραφή ο Φρανκ για την ΑΕΚ. Φοβερός παίκτης.

Δεν θα μπορούσα να μην σταθώ στον έτερο ηγέτη της ομάδας. Τον υπέροχο τύπο που ακούει στο όνομα Ραϊκουάν Γκρέι. Ο power forward της Βασίλισσας βγήκε μπροστά στα δύσκολα σε άλλο ενα ματς με μεγάλα καλάθια στο 4ο δεκάλεπτο και ένα κάρφωμα-δήλωση στην 4η περίοδο, για το οποίο δέχθηκε τεχνική ποινή.

Σταθερότατος και αυτός όπως ο Μπάρτλεϊ σε όλη τη σεζόν. Ο Ραϊκουάν ειχε 14 πόντους και 5 ριμπάουντ. Αρχοντίκος στο παιχνίδι του.

Και κλείνω με τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας. Τον περίμενε καρτερικά η ΑΕΚ και ο Σάλε και ο Γκρεγκ Μπράουν καταθέτει στο παρκέ την ποιότητα του. Ελέγχει τέλεια τη ρακέτα και πάιζει σπουδαία άμυνα σε όλες τις θέσεις.

Σημαντική δουλειά και στις δύο μεριές του παρκέ με 14 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 2 μπλοκ.

Τα σπουδαία είναι μπροστά

Η ΑΕΚ έχει να παίξει ένα μεγάλο ματς την Τρίτη στον προημιτελικό του Κυπέλλου. Ο Ολυμπιακός είναι σε εξαιρετική κατάσταση και μεγάλο φαβορί για την πρόκριση. Αλλά και η Ένωση δεν γίνεται να υποτιμηθεί. Άλλωστε και ο Μπαρτζώκας έδειξε πόσο την υπολογίζει σε δηλώσεις του μετά τη νίκη επί του Ηρακλή.

Οι παίκτες του Σάκοτα πρέπει να μπουν με θάρρος και να διεκδικήσουν τις πιθανότητες τους. Λίγες, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Πρέπει να κάνουν μεγάλο ματς όλοι για να απειλήσουν τον Ολυμπιακό.

Οι 12 σερί νίκες δείχνουν υγεία, δουλειά, προσήλωση, χαρά στο παιχνίδι, ομαδικότητα και προσωπικότητα.

Η Ένωση μπαίνει σε ένα σετ παιχνιδιών πολύ κρίσιμα, ειδικά για το BCL. Θα παλέψει για την πρωτιά στον όμιλο και στη συνέχεια για πρόκριση σε άλλο ένα Final Four.

Έχει καλό ρόστερ, σπουδαίο προπονητή, έδρα που βράζει στα δύσκολα (πρέπει και στα εύκολα) και μακάρι να διεκδικήσει ακόμα ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Αλλά μην πάμε πολύ μακριά, πρέπει η ΑΕΚ να κοιτάζει κάθε ματς ξεχωριστά και να γράφει τις νίκες της.

Μην υποτιμάτε τις 12 σερί νίκες της Βασίλισσας, δεν είναι απλό.

ΥΓ: Ο Λεκαβίτσιους πάλεψε σαν βασικός point guard και στάθηκε καλά στο Παλατάκι. Ένα... μαμούνι στο παρκέ.

ΥΓ 1: Ο Χαραλαμπόπουλος δίνει λύσεις στην ΑΕΚ σε κάθε ματς πλέον και ο Σάλε τρίβει τα χέρια του.

ΥΓ 2: Ο Σάκοτα και οι παίκτες του αξίζουν γεμάτο γήπεδο στο επόμενο εντός έδρας ματς με Τόφας. Αξίζουν το sold out.