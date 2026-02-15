Γιαννακόπουλος: «Όταν παίκτες και προπονητές προκαλούν τέτοια προβλήματα στην ομάδα, δεν πρέπει να προστατεύονται και οι ιδιοκτήτες;»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε εκ νέου μέσω story στο Instagram μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό Ρόδου.

Ο Κολοσσός ολοκλήρωσε την τεράστια υπέρβαση απέναντι στον Παναθηναϊκό, επικρατώντας με 102-97 στο Telekom Center Athens και υποχρεώνοντας τους «πράσινους» στην τρίτη ήττα της σεζόν στο πρωτάθλημα!

Οι Ροδίτες είχαν τον έλεγχο από το ξεκίνημα του αγώνα και πανηγύρισαν τη σπουδαία νίκη στη μάχη για την παραμονή στη Stoiximan GBL.

Μετά την απρόσμενη ήττα από τον Κολοσσό Ρόδου, ο Εργκίν Άταμαν έμεινε για αρκετή ώρα στο γραφείο του κάνοντας meeting με το σταφ της ομάδας, ενώ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε ξανά με νέο story στο Instagram.

Ο διοικητικός ηγέτης των «πράσινων» ανέφερε: «Συμφωνώ απόλυτα ότι τα συμβόλαια πρέπει να είναι εγγυημένα. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να υπάρχει προστασία για τους παίκτες… η οικογένειά μου κι εγώ το έχουμε αποδείξει σε κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα που έχουμε. Ότι σεβόμαστε κάθε εργαζόμενο.

Αλλά η EuroLeague δεν θα έπρεπε να προσπαθεί να προστατεύει και τους ιδιοκτήτες; Όταν οι παίκτες ή οι προπονητές δημιουργούν τέτοια προβλήματα στην ομάδα; Ή σε οποιαδήποτε επιχείρηση».

Νωρίτερα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αντέδρασε, αναφέροντας: «Τι αμαρτίες πληρώνω;», ενώ φίλοι του Παναθηναϊκού προχώρησαν σε αποδοκιμασίες μετά τη λήξη του ματς.