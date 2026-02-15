Ένα κουβάρι έγιναν όλοι οι παίκτες του Κολοσσού, αμέσως μετά το σπουδαίο «διπλό» που πέτυχαν επί του Παναθηναϊκού.

Ο Κολοσσός Ρόδου έφυγε με σπουδαίο «διπλό» από το «Telekom Center Athens», αφού επικράτησε του Παναθηναϊκού με 97-102 για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι παίκτες και το προπονητικό σταφ των Ροδιτών έγιναν ένα κουβάρι, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης και την... ιστορική νίκη που πέτυχαν στην έδρα των «πρασίνων».

Το σύνολο του Άρη Λυκογιάννη πανηγύρισε την 5η νίκη του στο ελληνικό πρωτάθλημα και πήρε τεράστια βαθμολογική... ανάσα ενόψει συνέχειας.