Παναθηναϊκός - Κολοσσός 97-102: Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί των Ροδιτών!

Παναγιώτης Αρταβάνης
kolossos_eurokinisi

bet365

Ένα κουβάρι έγιναν όλοι οι παίκτες του Κολοσσού, αμέσως μετά το σπουδαίο «διπλό» που πέτυχαν επί του Παναθηναϊκού.

Ο Κολοσσός Ρόδου έφυγε με σπουδαίο «διπλό» από το «Telekom Center Athens», αφού επικράτησε του Παναθηναϊκού με 97-102 για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι παίκτες και το προπονητικό σταφ των Ροδιτών έγιναν ένα κουβάρι, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης και την... ιστορική νίκη που πέτυχαν στην έδρα των «πρασίνων».

Το σύνολο του Άρη Λυκογιάννη πανηγύρισε την 5η νίκη του στο ελληνικό πρωτάθλημα και πήρε τεράστια βαθμολογική... ανάσα ενόψει συνέχειας.

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός-Κολοσσός 97-102: Τα highlights από τον θρίαμβο των Ροδιτών
Τα highlights από τον θρίαμβο του Κολοσσού κόντρα στον Παναθηναϊκό

Δείτε τους πανηγυρισμούς των παικτών του Κολοσσού:

 

@Photo credits: eurokinissi, (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα