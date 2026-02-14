Παναθηναϊκός: Έχει -θεωρητικά- το δεύτερο πιο δύσκολο πρόγραμμα στη EuroLeague
Ο Γουέιντ Μπόλντγουϊν έβαλε την υπογραφή του δραματικό φινάλε απέναντι στον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά με buzzer beater που χάρισε στη Φενέρμπαχτσε τη νίκη με 85-83 στο Telekom Center Athens.
Οι «πράσινοι» δεν τα κατάφεραν στην έδρα τους κι έπεσαν στο 16-12 της βαθμολογίας που τους τοποθετεί στην 9η θέση της κατάταξης στη EuroLeague μετά το πέρας της 28ης αγωνιστικής. Το «3StepsBasket» έκανε την έρευνά του και σύμφωνα και με το πρόγραμμα που ακολουθεί για το τριφύλλι στη regular season, αποδεικνύεται πώς ο Παναθηναϊκός βρίσκεται δεύτερος στη λίστα με την πιο απαιτητική συνέχεια μέχρι το φινάλε της κανονικής περιόδου.
Σύμφωνα με το Strength of Schedule (SoS), δηλαδή τον βαθμό δυσκολίας των αγώνων που απομένουν, ο Παναθηναϊκός έχει το δεύτερο πιο απαιτητικό πρόγραμμα στη διοργάνωση, με δείκτη 56,20%. Με απλά λόγια; Οι αντίπαλοι που απομένουν έχουν κατά μέσο όρο υψηλό ποσοστό νικών, γεγονός που μεταφράζεται σε συνεχόμενα παιχνίδια έντασης, πίεσης και βαθμολογικού «πρέπει».
Strength of Schedule in EuroLeague - it’s this period’s weekend bulletin 🗞️— 3StepsBasket (@3StepsBasket) February 14, 2026
😀Good news for some teams.
😱Looks like horror headlines for others. pic.twitter.com/kL9ITvUEgf
Το «τριφύλλι» έχει ποσοστό νικών 57,14%, επίδοση που το κρατά γερά στο γκρουπ των ομάδων που διεκδικούν πλεονέκτημα έδρας. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλους άμεσους ανταγωνιστές, η διαδρομή του μέχρι το φινάλε μόνο βατή δεν είναι, παρά τα πέντε παιχνίδια μέσα στο Telekom Center Athens.
Ο Ολυμπιακός (50,66%), η Ρεάλ Μαδρίτης (50,00%), η Μονακό (51,45%) και η Φενέρμπαχτσε (50,96%) εμφανίζονται με πιο «ήπιο» υπόλοιπο αγώνων. Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να πάρει «μεγάλα» αποτελέσματα προκειμένου να βελτιώσει τη θέση του. Μόνο η Βαλένθια εμφανίζεται με πιο δύσκολο υπόλοιπο (59,26%) από την ομάδα του Εργκίν Άταμαν.
Άρα λοιπόν τα περιθώρια στενεύουν για το οποιοδήποτε στραβοπάτημα και κάθε αποτέλεσμα θα έχει άλλη βαρύτητα από εδώ και στο εξής.
Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού μέχρι το φινάλε της regular season
- 29η αγωνιστική (26/02, 21:15): Παναθηναϊκός - Παρί
- 30η αγωνιστική (06/03, 21:15): Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
- 31η αγωνιστική (12/03, 21:30): Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις
- 32η αγωνιστική (12/03, 21:15): Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας
- 33η αγωνιστική (24/03, 18:00): Dubai BC - Παναθηναϊκός
- 34η αγωνιστική (27/03, 21:15): Παναθηναϊκός - Μονακό
- 35η αγωνιστική (02/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός
- 36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός
- 37η αγωνιστική (09/04, 21:45): Βαλένθια - Παναθηναϊκός
- 38η αγωνιστική (17/04, 21:15): Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές
