Μάστορας για Ομπράντοβιτς: «Είμαι Ολυμπιακός, αλλά είναι ο καλύτερος»

Ο Χρήστος Μάστορας υποκλίθηκε στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς που βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδάει, ακόμη κι αν είναι Ολυμπιακός, όπως δήλωσε.

Μετά το επεισοδιακό «διπλό» της Φενέρμπαχτσε κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens με 85-83, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, γνωστός για τις ελληνικές του συνήθειες, επέλεξε να διασκεδάσει σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας και παρέα είχε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Οι δύο κορυφαίοι προπονητές και παλιοί γνώριμοι του τριφυλλιού διασκέδασαν μαζί, ενώ αντάλλαξαν θερμές αγκαλιάς ως ένδειξη του αμοιβαίου σεβασμού και συμπάθειας μεταξύ τους.

Μάλιστα, τόσο ο Ρέμος όσο και ο Μάστορας έκαναν ειδική αναφορά στην παρουσία τους κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους με τον πρώτο να μιλάει με τα καλύτερα λόγια και για τους δύο τεχνικούς λέγοντας: «Από τον Παναθηναϊκό βγήκαν αλλά, άνοιξαν τα φτερά τους και κατέκτησαν όλον τον κόσμο, όλη τη γη. Μπράβο Σάρας και ο δάσκαλός σου είναι εδώ. Αυτό το τραγούδι είναι για τον δάσκαλό σου».

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο και ο Χρήστος Μάστορας εκφράζοντας τις αντίθετες φίλαθλες προτιμήσεις του, όμως δείχνοντας τον σεβασμό του στον Ζοτς μαζί και με μία βαθιά υπόκλιση: «Είναι ο καλύτερος εχθρός μου γιατί είμαι Ολυμπιακός, αλλά είναι ο καλύτερος. Ο καλύτερος. Τα σέβη μου».