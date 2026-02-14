Ομπράντοβιτς και Γιασικεβίτσιους τα έσπασαν στον Ρέμο: Η σφιχτή αγκαλιά και τα τραγούδια του «Σάρας»
Μετά το επεισοδιακό «διπλό» της Φενέρμπαχτσε κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens με 85-83, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, γνωστός για τις ελληνικές του συνήθειες, επέλεξε να διασκεδάσει σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.
Σύμφωνα με τον Διονύση Θανάσουλα και το «Protothema.gr», ο Σάρας είχε μαζί του την καλύτερη παρέα, καθώς μαζί του επέλεξε να διασκεδάσει και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα, ενώ είχε παρευρεθεί και στα Gazzetta Awards, στα οποία και βραβεύτηκε.
Ο Λιθουανός τεχνικός είχε κάθε λόγο να είναι ευδιάθετος, καθώς η Φενέρμπαχτσε πανηγύρισε τη νίκη χάρη στο buzzer beater του Μπόλντγουϊν στο φινάλε και έμεινε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Από την άλλη, ο Ομπράντοβιτς, που αυτή την περίοδο απολαμβάνει τον ελεύθερο χρόνο του μετά την αποχώρησή του από την Παρτίζαν, έφτασε στο μαγαζί σχεδόν ταυτόχρονα με τον «Σάρας», με τους δύο να ανταλλάσσουν θερμό χαιρετισμό και αγκαλιές, ενώ μοιράστηκαν πολύ όμορφες στιγμές.
Οι δύο παλιοί γνώριμοι του Παναθηναϊκού κάθισαν και στο ίδιο τραπέζι, με τον κόουτς της Φενέρ να το γλεντάει με την ψυχή του, τραγουδώντας σε άπταιστα ελληνικά χορεύοντας και ζεϊμπέικικο.
