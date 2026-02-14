Ομπράντοβιτς και Γιασικεβίτσιους τα έσπασαν στον Ρέμο: Η σφιχτή αγκαλιά και τα τραγούδια του «Σάρας»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους διασκέδασαν μαζί στην Αθήνα σε νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.

Μετά το επεισοδιακό «διπλό» της Φενέρμπαχτσε κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens με 85-83, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, γνωστός για τις ελληνικές του συνήθειες, επέλεξε να διασκεδάσει σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.

Σύμφωνα με τον Διονύση Θανάσουλα και το «Protothema.gr», ο Σάρας είχε μαζί του την καλύτερη παρέα, καθώς μαζί του επέλεξε να διασκεδάσει και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα, ενώ είχε παρευρεθεί και στα Gazzetta Awards, στα οποία και βραβεύτηκε.