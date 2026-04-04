Φενέρμπαχτσε - Μερκεζεφέντι 82-69: Επιστροφή στις νίκες!

Επιτέλους νίκη είδε η Φενέρμπαχτσε, καθώς επικράτησε της Μερκεζεφέντι με 82-69 για την 25η «στροφή» του τουρκικού πρωταθλήματος.

Το σύνολο του Σάρας Γιασικεβίτσιους επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα,παρουσιάζοντας ένα πολύ καλό πρόσωπο για τουλάχιστον ένα ημίχρονο. Στην τρίτη περίοδο, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, δέχτηκε 25 πόντους, σκοράροντας μόλις 12, δίνοντας την ευκαιρία στην αντίπαλό της να πλησιάσει (63-58, 30').

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, έλεγξε τον ρυθμό, σοβάρεψε και μπόρεσε να φτάσει ως την 21η νίκη της.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Χόρτον-Τάκερ με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Ζόρικς με 17 πόντους.

 

Πλέον η Φενέρμπαχτσε στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 36η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 27-14, 51-33, 63-58, 82-69

@Photo credits: euroleague
     

    Φόρτωση BOLM...
     

