Φενέρμπαχτσε - Μερκεζεφέντι 82-69: Επιστροφή στις νίκες!
Επιτέλους νίκη είδε η Φενέρμπαχτσε, καθώς επικράτησε της Μερκεζεφέντι με 82-69 για την 25η «στροφή» του τουρκικού πρωταθλήματος.
Το σύνολο του Σάρας Γιασικεβίτσιους επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα,παρουσιάζοντας ένα πολύ καλό πρόσωπο για τουλάχιστον ένα ημίχρονο. Στην τρίτη περίοδο, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, δέχτηκε 25 πόντους, σκοράροντας μόλις 12, δίνοντας την ευκαιρία στην αντίπαλό της να πλησιάσει (63-58, 30').
Στο τέταρτο δεκάλεπτο, έλεγξε τον ρυθμό, σοβάρεψε και μπόρεσε να φτάσει ως την 21η νίκη της.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Χόρτον-Τάκερ με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Ζόρικς με 17 πόντους.
Πλέον η Φενέρμπαχτσε στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 36η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 27-14, 51-33, 63-58, 82-69
— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) April 4, 2026
Skor dağılımımız: Horton-Tucker 17, Zagars 14, Hall 14, Onuralp 11, Silva 9, Boston Jr 5, Melih 4, Metecan 3, Bacot 3, Melli 2. #YellowLegacy pic.twitter.com/fXvyNb3aM5
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.