Όσμαν για την κίνηση του Μπόλντγουϊν: «Θα το θυμόμαστε και εμείς και ο κόσμος μας»

Ο Τσέντι Όσμαν τοποθετήθηκε για το σκηνικό του Ματίας Λεσόρ με τον Γουέιντ Μπόλντγουϊν χαρακτηρίζοντας την ενέργεια του παίκτη ως αντιεπαγγελματική.

Ροντέο στο τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Φενέρ (83-85) με τους παίκτες των 2 ομάδων να έρχονται σε αντιπαράθεση και την ένταση να χτυπά κόκκινο.

Μία ενέργεια του Μπόλντγουϊν που φάνηκε να είναι προκλητική νευρίασε τους παίκτες του Παναθηναϊκού και ειδικά τον Λεσόρ που έγινε έξαλλος μαζί του με αποτέλεσμα να τον συγκρατούν οι συμπαίκτες του και ακόμα και η ίδια η γυναίκα του. Τα πνεύματα ηρέμησαν αλλά όχι αμέσως.

«Ήταν ένα καλό παιχνίδι. Νομίζω πως παίξαμε καλά. Στο τέλος δεχθήκαμε ένα τυχερό καλάθι με ταμπλό και χάσαμε. Αναγκαστικά προχωράμε».

«Δεν ήταν επαγγελματικό αυτό που έκανε ο Μπόλντγουιν. Ειδικά το γεγονός ότι δεν έδειξε σεβασμό στην ομάδα μας, το οποίο είναι πολύ πιο σοβαρό από ότι θα μπορούσε να φανταστεί. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγαλύτερος από ότι νομίζει. Προφανώς για αυτό ξεκίνησε η ένταση. Νίκησες το παιχνίδι σου και μπορείς να πανηγυρίσεις αλλά όχι έτσι, με προκλητικό τρόπο. Θα το θυμόμαστε και εμείς και ο κόσμος μας. Χάσαμε από το τυχερό σουτ και αυτό είναι».

February 13, 2026

