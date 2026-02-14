Σερέλης για Χέιζ-Ντέιβις: «Δε γνωρίζω αν θα παίξει στην Κρήτη»

Ο Χρήστος Σερέλης μίλησε στη συνέντευξη τύπου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Φενέρμπαχτσε και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη μεταγραφή του Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε με 83-85 για την 28η αγωνιστική της EuroLeague.

Στη συνέντευξη τύπου ο Χρήστος Σερέλης μίλησε για την ήττα της ομάδας του, ενώ επίσης σχολίασε και τη νέα μεταγραφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Αναλυτικά όσα έιπε ο Χρήστος Σερέλης

«Μια πάρα πολύ σκληρή ήττα η αποψινή, το θέλαμε πάρα πολύ ήταν πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς, απέναντι σε μια εξαιρετική αντίπαλο, όμως το 4ο δεκάλεπτο ήταν αυτό που έκρινε το παιχνίδι. Για 30 λεπτά παίξαμε την άμυνα που θέλαμε Δεχτήκαμε 22 πόντους από τον αντίπαλο και δεχτήκαμε κάποια σουτ και χάσαμε με τον πικρό τρόπο. Πρέπει να συνεχίσουμε διότι ακολουθεί ένα ματς πρωταθλήματος Κύπελλο και σε 2-3 εβδομάδες η συνέχεια στην EuroLeague, πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά και να είμαστε έτοιμοι».

Για την επιστροφή του Ναν: «Από την κούραση μπορεί να κάνει κάποιες κακές επιλογές, ήταν έτοιμος να παίξει, έκανε προπόνηση μαζί μας όλη την εβδομάδα δεν ερχόταν από πολύ μεγάλη αποχή, είναι ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ προπονημένος γενικότερα.

Σίγουρα η ομάδα έκανε κάποιες κακές επιλογές στην επίθεση είχαμε κάποιες κακές αποστάσεις. Πολλές φορές όταν ένας παίκτης φαίνεται να παίρνει κακή επιλογή ή τραβηγμένη μπορεί να μην το βοηθάει και η υπόλοιπη ομάδα να είναι στη σωστή θέση στις σωστές αποφάσεις και να έχει κάνει σωστή δουλειά για αυτό. Παρόλα αυτά όμως όταν ένα παιχνίδι πάει στην κόψη του ξυραφιού και έχουν παίξει ειδικά στο 2ο ημίχρονο φαίνεται κάπως η ομάδα να μπορεί να το ελέγξει είναι δύσκολες να κάνεις αλλαγές στο φινάλε του αγώνα».

Για τον Χέιζ-Ντέιβις: «Δε γνωρίζω αν θα παίξει στην Κρήτη, το παιδί δεν έχει έρθει καν ακόμα. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος παίκτης που θα βοηθήσει σε πολλές θέσεις και να μας βοηθήσεις να κάνουμε κάποια πράγματα διαφορετικά και στην άμυνα και στην επίθεση αλλά το δίκαιο είναι να περιμένουμε να έρθει να μπει στην ομάδα και να μιλήσουμε μετά. Θέλω να πω ότι ούτως η άλλως σε κάθε παιχνίδι είτε τώρα είτε είχαμε τραυματίες είτε όχι έχουμε το ρόστερ για να κερδίσουμε οποιαδήποτε ομάδα στην Ευρώπη κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Το έχουμε κάνει. Προφανώς ένας τέτοιος παίκτης θα μας δώσει κάτι ακόμα παραπάνω για να έχουμε κάποια σχήματα και άλλους τρόπους να επιτεθούμε».

Για το τι άλλαξε στην ομάδα και είχε περισσότερο πάθος η ομάδα και το πόσο θα βοηθήσει η διακοπή: «Δεν την βλέπω διακοπή, σε μία εβδομάδα κρίνεται ένας από τους τρεις στόχους της ομάδας. Τα παιχνίδια που έρχονται είναι πιο σημαντικά από το σημερινό, σε σχέση με το ότι κρίνουν τρόπαια. Το σημερινό δεν έκρινε τρόπαιο. Η γλώσσα του σώματος… Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο που έχουμε παίξει σαν ομάδα. Και οι παίκτες το ξέρουν αυτό. Έχουμε κάνει κάποιες ήττες που δεν θέλαμε να έχουμε. Θέλαμε να παίξουμε καλύτερα. Για την ομάδα μας, το έχω πει πολλές φορές, όλοι το λένε, έχουμε πολύ καλά αποδυτήρια, έχουμε πολύ καλές σχέσεις μέσα στην ομάδα. Δεν έχει αλλάξει κάτι γιατί υπήρχε κάτι καλό. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι έχουμε φτάσει στον Φεβρουάριο, έχουμε μείνει πίσω, δεν κρυβόμαστε, δεν είμαστε στη θέση που θα θέλαμε να είμαστε και βλέπουμε όλα τα ματς σαν τελικούς».

Για το αν το στοίχημα των προπονητών είναι οι παίκτες να έχουν σταθερότητα και πάθος σε όλα τα ματς: «Δεν ξέρω αν είναι θέμα κινήτρου. Το έχουμε συζητήσει ότι τα ματς που έχουμε χάσει ήταν, με όλο το σεβασμό, με ομάδες λίγο κατώτερου επιπέδου. Όλα έχουν δύο αναγνώσεις. Αυτό μας δίνει την ελπίδα ότι ακόμα και αν δεν καταφέρουμε να έχουμε το ρεκόρ που θα θέλαμε έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε και κερδίσουμε παντού με όλους τους τρόπους. Έχουμε δύσκολα παιχνίδια, εκτός έδρας δύσκολα ματς μέχρι το τέλος. Το καλό είναι ότι μπορούμε να κερδίσουμε τον οποιονδήποτε. Θα εξαρτηθεί από το πώς θα παίξουμε και το πώς θα προσεγγίσουμε πνευματικά τα παιχνίδια το πού θα φτάσουμε στο τέλος».

Για την βαθμολογία και με πόσες νίκες θα έχει ασφάλεια ο Παναθηναϊκός: «Δεν μπορούμε να το σκεφτούμε αυτό. Είναι πολλές οι ομάδες. Δεν μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε τις νίκες. Είμαστε μία ομάδα η οποία μπορεί να κερδίσει θεωρητικά και πρακτικά και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Παιχνίδι με το παιχνίδι πρέπει να κοιτάξουμε να βρίσκουμε και να πάρουμε όλες τις νίκες στην έδρα μας και όσες περισσότερες εκτός έδρας. Την επόμενη εβδομάδα παίζουμε το πρώτο τρόπαιο. Όλοι στρέφουμε το βλέμμα και την προσπάθεια εκεί. Το θέλουμε. Ενδεχομένως να παίξει ρόλο στην ψυχολογία και την συνέχεια της σεζόν το να πάρουμε το πρώτο τρόπαιο».