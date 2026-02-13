Παναθηναϊκός: Αποθεώθηκε ο Ναν κατά την είσοδό του στο T-Center
O Παναθηναϊκός επέστρεψε στη δράση της Euroleague με μια πολύ δυνατή εντός έδρας αναμέτρηση, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής. Οι «πράσινοι» θα υποδεχτολυν στο Telekom Center Athens την.. πρώην ομάδα (στην Ευρώπη) του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, θέλοντας να πάρουν μια νίκη βαθμολογικής ουσίας και τεράστιας ψυχολογικής σημασίας ενόψει της συνέχειας.
Ο Κέντρικ Ναν αποθεώθηκε κατά την είσοδό του στο γήπεδο από τον κόσμο του τριφυλλιού, καθώς επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από απουσία ενός μήνα εξαιτίας του τραυματισμού του που τον ταλαιπωρούσε.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
☘️ Η προθέρμανση του Ναν, λίγα λεπτά πριν την μεγάλη του επιστροφή στους αγώνες!#paobc pic.twitter.com/D4yWmxvvih— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 13, 2026
