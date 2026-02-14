Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν αγωνίστηκε στα τελευταία λεπτά του Ηρακλής - Ολυμπιακός, με τον ρεπόρτερ της ΕΡΤ να εξηγεί τον λόγο.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αποχώρησε με ενοχλήσεις λίγο πριν τη λήξη της 3ης περιόδου του Ολυμπιακός - Ηρακλής, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην τον χρησιμοποιεί στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Όπως ειπώθηκε στη μετάδοση της ΕΡΤ, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο και προληπτικά ο κόουτς Μπαρτζώκας δεν τον επιβάρυνε περαιτέρω, αφήνοντάς τον εκτός από την συνέχεια του αγώνα.

Να σημειωθεί πάντως πως, όπως τόνισε ο Κώστας Κούσης, ο ρεπόρτερ πάγκου της ΕΡΤ, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται κάτι ανησυχητικό, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, όπως φαίνεται, να υπολογίζεται κανονικά για το Final 8 του Κυπέλλου.