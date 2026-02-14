Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν απίθανος απέναντι στον Ηρακλή, κάνοντας ρεκόρ καριέρας με την φανέλα του Ολυμπιακού!

Στα 31:45 που πάτησε παρκέ, ο Εβάν Φουρνιέ σημείωσε 32 πόντους, με 13/21 εντός παιδιάς (9/11 δίποντα, 4/10 τρίποντα), 2/2 βολές, ενώ είχε επίσης 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, όντας ο κορυφαίος του Ολυμπιακού.

Οι 32 πόντοι του μάλιστα αποτελούν και ρεκόρ για τον Γάλλο σταρ, καθώς ο Εβάν Φουρνιέ σημείωσε τους περισσότερους πόντους του ever με τον Ολυμπιακό, είτε μιλάμε για πρωτάθλημα, είτε για EuroLeague!

Ο Εβάν Φουρνιέ είχε φτάσει στους 31 πόντους κόντρα στη Μονακό στον ημιτελικό του Final-Four του Άμπου Ντάμπι και στους 23 πόντους στην Ελλάδα πέρσι, κόντρα στον Πανιώνιο.