Εβάν Φουρνιέ: Έκανε την καλύτερη εμφάνισή του με τον Ολυμπιακό
Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν απίθανος απέναντι στον Ηρακλή, με τον Γάλλο να πραγματοποιεί την καλύτερη εμφάνισή του με την φανέλα του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις!
Στα 31:45 που πάτησε παρκέ, ο Εβάν Φουρνιέ σημείωσε 32 πόντους, με 13/21 εντός παιδιάς (9/11 δίποντα, 4/10 τρίποντα), 2/2 βολές, ενώ είχε επίσης 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, όντας ο κορυφαίος του Ολυμπιακού.
Οι 32 πόντοι του μάλιστα αποτελούν και ρεκόρ για τον Γάλλο σταρ, καθώς ο Εβάν Φουρνιέ σημείωσε τους περισσότερους πόντους του ever με τον Ολυμπιακό, είτε μιλάμε για πρωτάθλημα, είτε για EuroLeague!
Ο Εβάν Φουρνιέ είχε φτάσει στους 31 πόντους κόντρα στη Μονακό στον ημιτελικό του Final-Four του Άμπου Ντάμπι και στους 23 πόντους στην Ελλάδα πέρσι, κόντρα στον Πανιώνιο.
